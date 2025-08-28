Bis Donnerstag, 12 Uhr, sind im Tessin innerhalb von 24 Stunden lokal bereits 180 mm Regen gefallen.

Im Norden fiel besonders viel Regen im Jura, teils 40 bis 70 mm.

In der Nordwestschweiz brachten heftige Gewitter am Mittwoch grosse Hagelkörner.

Ein kräftiges Tiefdruckgebiet, Ex-Hurrikan Erin, liegt bei den Britischen Inseln. In einer südwestlichen Strömung wird feuchte, gewittrige Luft zur Schweiz geführt.

Immer wieder zieht intensiver Gewitterregen über das Tessin und angrenzende Gebiete. Die Niederschlagsmengen sind ergiebig. Insgesamt können bis am Freitag lokal 200 bis 250 mm Regen fallen. Auch im Norden fallen lokal mehr als 100 mm Regen.

Legende: Eindrückliche Hagelkörner Dieses mehrere Zentimeter grosse Hagelkorn fiel am Mittwochnachmittag in Ormaglingen/BL vom Himmel. Pia Weber

Am Mittwoch zogen heftige Gewitter über die Nordwestschweiz, dabei fielen im Kanton Basellandschaft teils Hagelkörner, welche die Grösse eines Fünflibers hatten. Im Süden sind während der kommenden Tage Unwetterschäden wie Erdrutsche, überlaufende Gewässer oder Murgänge möglich.

Ausblick

Am Donnerstag bleibt es in der ganzen Schweiz mehrheitlich grau. Insbesondere auf der Alpennordseite sind auch längere trockene Phasen mit dabei. Am Abend und in der Nacht gibt es in der ganzen Schweiz erneut intensive Regengüsse und Gewitter mit Unwetterpotential. Im Tessin fallen dabei nochmals 50 bis lokal 100 mm Regen.

Legende: Im Tessin fällt aussergewöhnlich viel Regen. Daniel Schuler

Der Freitag startet vielerorts trocken und am Vormittag zeigt sich vor allem im Flachland und im Westen länger die Sonne. Am Nachmittag ziehen wiederum gewittrige Regengüsse auf. Die Schneefallgrenze, welche am Donnerstag noch über 3000 m liegt, sinkt am Freitag gegen 2800 bis 2400 m.