Vollmond Magie des Dezember-Vollmonds

Der Vollmond steht so hoch wie selten und erscheint besonders hell und gross. Falls Ihnen das starke Mondlicht den Schlaf raubt, haben wir hier für Sie die schönsten SRFMeteo Bilder.

05.12.2025, 21:49

Der Mond ist aufgegangen

  • Bild 1 von 10. Muttenz/BL. Wetterhahn staunt, der Mond in XXL. Bildquelle: Peter Wehrli.
    Vollmond
  • Bild 2 von 10. Küsnacht/ZH. Mondlicht glimmt durch die Wolkenwand. Bildquelle: Monika Baumüller.
    Vollmond
  • Bild 3 von 10. Rheinfelden/AG. Blaue Nacht in Rheinfelden, der Vollmond erwacht. Bildquelle: Claudia Furrer.
    Vollmond
  • Bild 4 von 10. Muttenz/BL. Unter dem goldenen Schein des Vollmonds wird jede Nacht magisch. Bildquelle: Peter Wehrli.
    Vollmond
  • Bild 5 von 10. Muttenz/BL. Weihnachtsbeleuchtung gegen Mondlicht, wer gewinnt? Bildquelle: Peter Wehrli.
    Vollmond
  • Bild 6 von 10. Aesch/ZH. Magie einer Vollmondnacht. Bildquelle: Daniel Hartlieb.
    Vollmond
  • Bild 7 von 10. Küsnacht/ZH. Sehen SIe den Mann im Mond. Bildquelle: Monika Baumüller.
    Vollmond
  • Bild 8 von 10. Luzern/LU. Lieber Mond das kannst Du besser. Bildquelle: Richard Hürlimann.
    Vollmond
  • Bild 9 von 10. Schilthorn/BE. Der Dezembermond sanft die Nacht erhellt. Bildquelle: Laura Linder.
    Vollmond
  • Bild 10 von 10. Bubikon/ZH. Vollmond mitten im Nebelloch und mit Engelsflügel umgeben. Bildquelle: Ruth Brotzer .
    Vollmond
Vollmond verpasst? Der nächste Vollmond ist am 3. Januar 2025.

Abendausgabe 5.12.2025

