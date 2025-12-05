Der Mond ist aufgegangen
Bild 1 von 10. Muttenz/BL. Wetterhahn staunt, der Mond in XXL. Bildquelle: Peter Wehrli.
Bild 2 von 10. Küsnacht/ZH. Mondlicht glimmt durch die Wolkenwand. Bildquelle: Monika Baumüller.
Bild 3 von 10. Rheinfelden/AG. Blaue Nacht in Rheinfelden, der Vollmond erwacht. Bildquelle: Claudia Furrer.
Bild 4 von 10. Muttenz/BL. Unter dem goldenen Schein des Vollmonds wird jede Nacht magisch. Bildquelle: Peter Wehrli.
Bild 5 von 10. Muttenz/BL. Weihnachtsbeleuchtung gegen Mondlicht, wer gewinnt? Bildquelle: Peter Wehrli.
Bild 6 von 10. Aesch/ZH. Magie einer Vollmondnacht. Bildquelle: Daniel Hartlieb.
Bild 7 von 10. Küsnacht/ZH. Sehen SIe den Mann im Mond. Bildquelle: Monika Baumüller.
Bild 8 von 10. Luzern/LU. Lieber Mond das kannst Du besser. Bildquelle: Richard Hürlimann.
Bild 9 von 10. Schilthorn/BE. Der Dezembermond sanft die Nacht erhellt. Bildquelle: Laura Linder.
Bild 10 von 10. Bubikon/ZH. Vollmond mitten im Nebelloch und mit Engelsflügel umgeben. Bildquelle: Ruth Brotzer .
Vollmond verpasst? Der nächste Vollmond ist am 3. Januar 2025.