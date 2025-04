In diesem Jahr erleben wir in unserem Kulturkreis ein spätes Osterfest. Die Ursache ist beim Mond zu finden. Ostern folgt immer auf den ersten Frühlingsvollmond, und der war in diesem Jahr am vergangenen Sonntag, dem 13. April, am Morgen um 02.22 Uhr.

Die Wurzeln des christlichen Osterfestes gehen vom jüdischen Passah-Fest aus. Dieses wird jedes Jahr am 14. Nissan, am Tag des ersten Frühjahrs-Vollmondes gefeiert, unabhängig davon, um welchen Wochentag es sich handelt. Mit dem Konzil von Nicäa im Jahre 325 nach Christus wurde der Ostertermin verbindlich festgelegt.

Legende: Ostkirche Ausnahmsweise findet in der Ostkirche das Osterfest 2025 am gleichen Termin statt. FB

Osterregel mit drei Fixpunkten

Zur Festlegung von Ostern gibt es drei Fixpunkte. Die erste Bedingung ist, dass die Sonne den Äquator bereits nach Norden überschritten hat, also aus astronomischer Sicht der Frühlingsanfang bereits stattgefunden hat. Der Frühlingsanfang war in diesem Jahr am 20. März um 10.01 Uhr. Allerdings wurde am Konzil von Nicäa abschliessend der 21. März als Frühlingsanfang festgelegt, was natürlich heute aus astronomischer Sicht falsch ist. Erst im Jahre 2102 wird der astronomische Frühlingsanfang wieder am 21. März stattfinden. Bis zu jenem fernen Zeitpunkt beginnt der astronomische Frühling am 20. März oder ab 2048 teilweise sogar schon am 19. März. Der zweite Parameter ist der Frühlings-Vollmond, also das Erscheinen des ersten Vollmondes nach der Tag- und Nachtgleiche im Frühling. Da Ostern im Christentum immer an einem Sonntag gefeiert wird, gilt als dritte Bedingung, dass Ostern auf den ersten Sonntag nach dem Frühjahres-Vollmond fällt. Der Vollmond muss also noch am Samstag oder früher stattfinden. In diesem Jahr war es eine knappe Sache. Wäre drei Stunden früher Vollmond gewesen, so hätten wir schon am 13. April Ostern gefeiert.

Legende: Stephansdom An diesem Wochenende wird in der christlichen Welt Ostern gefeiert, so auch in Wien. FB

Osterparadoxon im Jahre 2019

Aus diesen Regeln ergibt sich, dass der Ostersonntag frühestens am 22. März und spätestens am 25. April gefeiert werden kann. Im Jahre 2019 stellte sich das sogenannte Osterparadoxon ein. Weil als Frühlingsanfang konsequent der 21. März gilt, erschien der Frühlings-Vollmond erst im April, und so wurde Ostern am 21. April gefeiert. Nach rein astronomischen Kriterien begann der Frühling aber bereits am 20. März um 22.59 Uhr und am 21. März um 02.43 war Vollmond: Nach astronomischen Gesetzen hätte das Osterfest also am 24. März gefeiert werden sollen.

Legende: Nidarosdom Trondheim Überall wird das Osterfest gefeiert. FB

Spätes Osterfest

Seit 2019 erleben wir in diesem Jahr den spätesten Ostertermin. Dies im Gegensatz zum Vorjahr als Ostern schon am 31. März gefeiert wurde. In zwei Jahren, also 2027, wird das Osterfest sogar noch früher sein, nämlich am 28. März. Den frühestmöglichen Ostertermin, an einem 22. März, werden wir alle nie erleben. Dies wird erst 2285 der Fall sein. Anders sieht es mit dem spätestmöglichen Ostertermin aus. 2038 wird das nächste Mal an einem 25. April Ostern gefeiert.

Legende: Osterhase Hase Max kümmert sich wenig um den Ostertermin. FB

Auffahrt und Pfingsten hängen von Ostern ab

Die kirchlichen Feiertage im Frühjahr hängen alle von den Osterfeiertagen ab und sind in diesem Jahr entsprechend spät. Auffahrt bzw. Christi Himmelfahrt folgt 40 Tage nach Ostern und fällt dieses Jahr auf den 29. Mai. 50 Tage nach Ostern begehen wir Pfingsten, also am 8. Juni und 60 Tage nach Ostern Fronleichnam. Auch der Fasnachtstermin und Aschermittwoch stehen in direkter Abhängigkeit zum Osterfest.