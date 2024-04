Am Ende des grossen Lawinenwinters 1998/99 wurden auf dem Säntis 8 Meter und 16 Zentimeter Schnee gemessen. Das ist immer noch die bis jetzt maximal gemessene Schneehöhe in der Schweiz. Auch jetzt liegt auf dem Säntis sehr viel Schnee mit einer Höhe von 5 Metern 98.

Legende: Säntis Unmittelbar rechts des Seilbahnmastes ist das Schneemessfeld. Peter Eicher

Der Winter 1998/99 war im Alpenraum sehr schneereich. Immer wieder gab es damals ergiebige Schneefälle besonders Ende Januar und im Februar. Damit verbunden waren immer wieder grosse Lawinenabgänge, namentlich die Lawinenkatastrophe in Galtür, im benachbarten Österreich. Verantwortlich für die grossen Schneemengen waren lange anhaltende Nordwestlagen. Wie meistens, erreichte die Schneedecke in höheren Lagen auch 1999 ihre maximale Mächtigkeit aber erst im Frühling. Am 20. April wurden auf dem Schneemessfeld auf dem Säntis 8 Meter 16 Schnee gemessen. Auch an den beiden Folgetagen betrug die Schneedecke noch 8 Meter 16, dann sackte die Schneeschicht langsam in sich zusammen. Die 8 Meter 16 bedeuten auch heute noch die grösste in der Schweiz offiziell gemessene Schneehöhe. Auf Grund der extremen Windexposition wird aber auf dem Säntis nicht direkt auf dem Gipfel gemessen. Das Schneemessfeld befindet sich in einer Höhe von 2226 Metern über Meer in der Nähe des einen Seilbahnmastes.

Heute lagen fast 6 Meter Schnee

Auch in diesem Winter liegt auf dem Säntis fiel Schnee. Die Messung am Freitagmorgen ergab einen Wert von 5 Meter 98. Der Medianwert liegt bei 3 Metern 96 und der Minimumwert für den 20. April bei 37 Zentimetern. Allerdings bedeutet die aktuelle Schneehöhe noch nicht das Maximum für den Winter 2023/24. Am 16. März lagen schon 6 Meter 10. Auf Grund der Wetterprognosen ist aber nicht ausgeschlossen, dass in den kommenden Tagen die Schneehöhe noch einen neuen Saisonrekord erreicht.

Legende: Verschneiter Säntis Schon am 9. Dezember 2023 lag viel Schnee auf dem Säntis. FB

Von wegen schneearm

In diesem Winter war oft die Rede von Schneemangel. Für Gebiete unterhalb von rund 2000 Metern über Meer war dies sicher über weite Teile des Winters zutreffend. Im Hochgebirge ist dies aber definitiv nicht der Fall. Seit Anfang November war die Schneehöhe auf dem Säntis für die Jahreszeit permanent überdurchschnittlich und dies notabene in einem extrem warmen Winter.