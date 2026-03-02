Diese Woche ist es häufig sonnig und mild. Das Wetter lockt nach draussen. Doch wo lässt es sich bereits wandern, ohne im Schnee zu landen?

Wir befinden uns in der Übergangszeit: Während im Flachland die Vögel zwitschern und die Blumen erwachen, liegt in den Bergen teils noch reichlich Schnee. Das Wetter diese Woche ist einfach - es ist oft sonnig. Anspruchsvoller sind derzeit die Überlegungen zur Schneelage.

Die Webcam zeigt die Kontraste auf: Auf der Südseite der Churfirsten sind die Wiesen unterhalb von etwa 1200 m komplett grün, darüber grösstenteils schneebedeckt. Liegt Schnee auf einem steilen Wegabschnitt, wird eine vermeintlich einfache Wanderung schnell schwierig.

Legende: Nur wenige Flecken Schnee in der sonnigen Flanke zum Männlichen Gegenüber Sulwald/BE: auf rund 1600 m ist lediglich der steile, direkt gegen Süden ausgerichtete Abschnitt aper. Stephan Zingg

Zur Planung sind folgende Anhaltspunkte nützlich:

Unterhalb von 900 m: fast alle Wege aper (= schneefrei).

Zwischen 900 und 1400 m: Schattenhänge grossflächig schneebedeckt, sonnige Hänge teils aper.

Perfekt gegen Süden ausgerichtete Bergflanken sind gebietsweise aper bis auf über 2000 m.

Vor allem in flachen Abschnitten bleibt der Schnee trotz Besonnung lange liegen.

Ideale Regionen für Wanderungen mit Gipfelerlebnis sind also der Jura oder die ans Flachland angrenzenden Voralpen.

Wander-Regionen ohne Schnee

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Grüne Wiesen in Schwellbrunn/AR auf rund 1000 m. Dahinter gegen Norden ausgerichtet die teils noch winterlichen Felswände des Säntis-Massivs. Bildquelle: Marlene Steingruber. 1 / 4 Legende: Grüne Wiesen in Schwellbrunn/AR auf rund 1000 m Dahinter gegen Norden ausgerichtet die teils noch winterlichen Felswände des Säntis-Massivs. Marlene Steingruber

Bild 2 von 4. Auch im Jura auf 1100 m grün: Belchenfluh/BL. Bis auf einzelne kurze Wegstücke im Schatten der Nordhänge ist im Jura kaum mehr Schnee anzutreffen. Bildquelle: Ursula Marty. 2 / 4 Legende: Auch im Jura auf 1100 m grün: Belchenfluh/BL Bis auf einzelne kurze Wegstücke im Schatten der Nordhänge ist im Jura kaum mehr Schnee anzutreffen. Ursula Marty

Bild 3 von 4. Schneeflecken dort, wo Bäume Schatten werfen, in Schangnau/BE. Die gegen Norden ausgerichteten Hänge am Hohgant sind noch winterlich. Bildquelle: Hanny Wyss. 3 / 4 Legende: Schneeflecken dort, wo Bäume Schatten werfen, in Schangnau/BE. Die gegen Norden ausgerichteten Hänge am Hohgant sind noch winterlich. Hanny Wyss

Bild 4 von 4. Auf 600 m garantiert aper: Wünnewil/FR. Im Flachland braucht es die wasserdichten Bergschuhe mit gutem Profil vor allem, um nicht im Matsch auszurutschen. Bildquelle: Peter Moser. 4 / 4 Legende: Auf 600 m garantiert aper: Wünnewil/FR Im Flachland braucht es die wasserdichten Bergschuhe mit gutem Profil vor allem, um nicht im Matsch auszurutschen. Peter Moser Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Hoch hinaus geht es ohne Schneekontakt auch an steilen Sonnenhängen wie zum Beispiel der Walliser Südrampe oder in den Bergen des Mittel- und Südtessins. Weil die Sonne noch recht flach am Himmel steht, erhalten steile Berghänge mehr Sonnenstrahlen als flache Gebiete am Talboden.

Legende: Schnee rund um den teils noch gefrorenen Silsersee/GR Auch wenn hier zwischendurch die Sonne scheint, bleibt der Schnee in der Fläche lange liegen. Peter Zwingli

Der beste Tipp für die Einschätzung der Schneelage in Übergangsregionen: Webcams anschauen. Viele Webcams zeigen auch ältere Bilder, so kann man selbst nach Sonnenuntergang beurteilen, ob auf der geplanten Wanderung noch Schnee liegt.