Am liebsten verbringen Herr und Frau Schweizer die Ferien im nahen Ausland: Frankreich, Italien und Deutschland stehen Jahr für Jahr hoch im Kurs. Diese Nachbarländer haben etwas zu bieten, wovon wir in der Schweiz nur träumen können: den Strand am Meer.

Wie warm baden Sie am liebsten?

Diese Frage ist entscheidend, denn die europäischen Küsten haben im Moment fast alles zu bieten. Den Vorstellungen vieler entspricht wahrscheinlich der nahe Atlantik: 22 Grad bieten eine ordentliche Erfrischung nach dem Sonnenbaden. Gleichzeitig bedarf es einem kleinen Schwumm um dank körperlicher Aktivität nicht auszukühlen.

Legende: Wie warm sind die Meere rund um Europa? Gaudenz Flury

Die nahe gelegene Adria gleicht einem Thermalbad: Bei 30 Grad schwimmt man in einer ziemlich lauen Suppe. Bei Italien und Kroatien ist das Mittelmeer stellenweise drei bis vier Grad wärmer als üblich. Wer also noch am winterlichen Trend des Eisbadens nachtrauert: Norwegen und Island bleiben am 10-grädigen Nordmeer etwa so cool, wie unsere Seen und Flüsse im frühen Winter.

Je nach Lufttemperatur...

... brauche ich mehr oder weniger Erfrischung. Da sind wir einverstanden. Deshalb schauen wir, wie die Wassertemperatur im Vergleich zur Luft (Höchstwerte am Donnerstag) abschneidet:

Je kühler das Wasser im Vergleich zur Luft, desto grösser ist der – nennen wir es mal – Erfrischungsindex. Die grösste Erfrischung bietet der Atlantik in Lissabon, er ist rund 14 Grad kühler als die heisse Sommerluft. Auf dem geteilten zweiten Platz liegt (nebst Tromsø) Athen. Doch dieser Erfrischungsindex ist mit Vorsicht zu geniessen: 26-grädiges Wasser kann nur deshalb erfrischen, da die Luft so unglaublich heiss ist: 39 Grad!

Schweizer Einzigartigkeit

Nicht zuletzt verbringen viele ihre Sommerferien in der Schweiz: Badeseen und Berglandschaften. Apropos Berge, hier wartet unser Geheimtipp. Hier kann man nämlich noch im wörtlichen Sinne Eisbaden, bei 0 Grad im...

Legende: Lai da Forcola beim Strettapass Livia Jörg

Die aktuellen Wassertemperaturen der etwas wärmeren Schweizer Seen gibt es hier.