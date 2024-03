Auf der Alpensüdseite fällt zwischen Karfreitag und Ostermontag viel Regen und in den Bergen Schnee.

In den Alpen und in den nördlichen Alpentälern tobt ab Karfreitag der nächste Föhnsturm.

Im Süden viel Niederschlag

Am Donnerstagvormittag fällt im Tessin erneut Niederschlag, jedoch sind die Mengen geringer. Ab Karfreitag kommt jedoch teils kräftiger Regen auf, der mit kurzen Unterbrechungen bis Ostermontag andauert. Die aktuellen Wettermodelle berechnen für das Tessin über die vier Tage Regenmengen zwischen 80 und lokal 250 mm. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 1500 und 2000 m. Ein Grossteil des Niederschlags gelangt somit direkt in den Abfluss. Es drohen Hochwasser, Murgänge und Erdrutsche.

Legende: Nasse Aussichten für Biasca/TI in der Riviera. SRF Meteo

Erneuter Föhnsturm ab Karfreitag

Vor dem Föhn weht am Gründonnerstag ein mässiger bis starker Westwind mit Böen von 50 bis 80 km/h im Flachland. Am Karfreitag kommt der nächste Föhnsturm auf. Mit kurzen Unterbrechungen hält er über die gesamten Ostertage an. Im Haslital/BE und Urner Reusstal erwarten wir von Freitag- bis Samstagmittag Orkanböen um 120 km/h, auf den Alpengipfeln sind bis zu 160 km/h möglich. Der Föhn weht teilweise weit aus den Alpentälern hinaus. So sind auch im Alpenvorland, am Zürichsee und am Bodensee stürmische Föhnböen möglich.