Wind : Am Mittwoch im Norden Durchzug einer Kaltfront mit Sturmböen.

: Am Mittwoch im Norden Durchzug einer Kaltfront mit Sturmböen. Schnee : Ab Mittwochabend einige Schneeschauer bis ins Flachland. Am Alpennordhang bis Freitagabend zwischen 30 und lokal 80 cm Neuschnee.

: Ab Mittwochabend einige Schneeschauer bis ins Flachland. Am Alpennordhang bis Freitagabend zwischen 30 und lokal 80 cm Neuschnee. Frost : Ab Donnerstag kalt, in den Nächten auch im Flachland teils frostig.

: Ab Donnerstag kalt, in den Nächten auch im Flachland teils frostig. Weiterhin Frühling: Im Süden mit kräftigem Nordföhn.

Turbulenter Mittwoch

Am Mittwochmittag und -nachmittag zieht eine Kaltfront über die Alpennordseite hinweg. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1200 bis 700 m. Am Abend folgen aus Norden einige Schneeschauer bis etwa 400 m. Der Wind dreht mit Durchzug der Front von Südwest auf Nordwest und bringt im Flachland und in den Alpentälern Sturmböen von 60 bis 90 km/h. In exponierten Lagen gibt es um 100 km/h und auf Bergen 100 bis lokal 120 km/h.

Am Donnerstag und Freitag winterlich

In den Voralpen und am Alpennordhang fällt bis Freitagnachmittag häufig Schnee – es kommen voraussichtlich 30 bis lokal 80 cm Neuschnee zusammen. Es muss mit Verkehrsbehinderungen und einem deutlichen Anstieg der Lawinengefahr gerechnet werden.

Legende: Am meisten Neuschnee gibt es am Alpennordhang vom Berner Oberland an ostwärts. SRF Meteo

Im Flachland ziehen vor allem am Donnerstag einige Schneeschauer vorüber, lokal sind Blitz und Donner möglich. Bei einem kräftigen Schauer sind zwischendurch winterliche Strassenverhältnisse möglich. Länger weiss bleibt es unterhalb von etwa 600 m aber wahrscheinlich nicht.

Legende: Zwischen Schneeschauern zeigt sich auch mal der blaue Himmel (Symbolbild vom April 2021). Sylvia Michel

Kalte Nächte mit Frost

Bereits in der Nacht auf Donnerstag kühlt es im Flachland gegen den Gefrierpunkt ab. Danach folgen mehrere kalte Nächte mit Tiefstwerten zwischen -2 und +1 Grad.

Legende: Grösste Frostgefahr in den Nächten auf Freitag und Samstag. SRF Meteo

Am kältesten wird es voraussichtlich in der teils klaren Nacht auf Samstag mit bis zu -3 Grad.

Frühlingswetter im Süden

Südlich der Alpen bleibt es sonniger und milder. Am Donnerstag verziehen sich die Wolken und es wird zunehmend sonnig.

Legende: Klarer Himmel und Nordföhn am Lago Maggiore (Symbolbild vom März 2025). Irene Eichhorn

Danach gibt es bis zum Wochenende insbesondere im Mittel- und Südtessin viel Sonnenschein bei 12 bis 16 Grad. Allerdings weht ab Donnerstag kräftiger Nordföhn mit Böen von 60 bis lokal 90 km/h.

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