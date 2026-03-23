- Schnee: Bis Freitagmorgen einige Schnee- oder Graupelschauer bis ins Flachland. Am Alpennordhang zwischen 30 und lokal 80 cm Neuschnee.
- Frost: Ab Donnerstag kalt, in den Nächten auch im Flachland frostig.
- Weiterhin Frühling: Im Süden mit kräftigem Nordföhn.
Am Donnerstag und Freitag winterlich
In den Voralpen und am Alpennordhang fällt bis Freitagvormittag häufig Schnee – es kommen voraussichtlich 30 bis lokal 80 cm Neuschnee zusammen. Es muss mit Verkehrsbehinderungen und einem deutlichen Anstieg der Lawinengefahr gerechnet werden.
Im Flachland ziehen vor allem am Donnerstag einige Schneeschauer vorüber, lokal sind Blitz und Donner möglich. Bei einem kräftigen Schauer gibt es vorübergehend winterliche Strassenverhältnisse. Länger weiss bleibt es unterhalb von etwa 600 m aber wahrscheinlich nicht.
Kalte Nächte mit Frost
Bereits in der Nacht auf Donnerstag kühlt es im Flachland gegen den Gefrierpunkt ab. In der Nacht auf Freitag gibt es verbreitet leichten Frost.
Noch kälter wird es in der meist klaren Nacht auf Samstag: Es kühlt auf -2 bis -6 Grad ab.
Windiges Frühlingswetter im Süden
Südlich der Alpen kommt das Winterwetter nicht an. Am Donnerstag machen Wolkenreste tagsüber wieder der Sonne Platz. Der Nordföhn bringt Sturmböen von 70 bis 110 km/h – Frühlingsgefühle kommen somit trotz «milden» 14 Grad nur an windgeschützten Orten auf.
Am Freitag und Samstag geht es im Tessin mit viel Sonnenschein und 13 bis 17 Grad weiter. Der Nordföhn ist am Freitag nach wie vor kräftig, am Samstag klingt er ab.
Was bisher geschah
Am Mittwoch rauschte die Kaltfront über die Schweiz und brachte auf den Bergen einzelne Orkanböen, im Flachland Windspitzen von 60 bis lokal 100 km/h. Dahinter sanken die Temperaturen markant und es zogen erste Graupelschauer vorbei, sogar Blitz und Donner wurden registriert. Das wichtigste finden Sie im SRFMeteo-Ticker: