Schnee : Bis Freitagmorgen einige Schnee- oder Graupelschauer bis ins Flachland. Am Alpennordhang zwischen 30 und lokal 80 cm Neuschnee.

: Bis Freitagmorgen einige Schnee- oder Graupelschauer bis ins Flachland. Am Alpennordhang zwischen 30 und lokal 80 cm Neuschnee. Frost : Ab Donnerstag kalt, in den Nächten auch im Flachland frostig.

: Ab Donnerstag kalt, in den Nächten auch im Flachland frostig. Weiterhin Frühling: Im Süden mit kräftigem Nordföhn.

Am Donnerstag und Freitag winterlich

In den Voralpen und am Alpennordhang fällt bis Freitagvormittag häufig Schnee – es kommen voraussichtlich 30 bis lokal 80 cm Neuschnee zusammen. Es muss mit Verkehrsbehinderungen und einem deutlichen Anstieg der Lawinengefahr gerechnet werden.

Legende: Am meisten Neuschnee gibt es am Alpennordhang vom Berner Oberland an ostwärts. SRF Meteo

Im Flachland ziehen vor allem am Donnerstag einige Schneeschauer vorüber, lokal sind Blitz und Donner möglich. Bei einem kräftigen Schauer gibt es vorübergehend winterliche Strassenverhältnisse. Länger weiss bleibt es unterhalb von etwa 600 m aber wahrscheinlich nicht.

Legende: Zwischen den Schneeschauern zeigt sich auch mal der blaue Himmel (Symbolbild vom März 2021). Nicole Hasler

Kalte Nächte mit Frost

Bereits in der Nacht auf Donnerstag kühlt es im Flachland gegen den Gefrierpunkt ab. In der Nacht auf Freitag gibt es verbreitet leichten Frost.

Legende: In den Nächten von Donnerstag auf Freitag und von Freitag auf Samstag wird es frostig. SRF Meteo

Noch kälter wird es in der meist klaren Nacht auf Samstag: Es kühlt auf -2 bis -6 Grad ab.

Windiges Frühlingswetter im Süden

Südlich der Alpen kommt das Winterwetter nicht an. Am Donnerstag machen Wolkenreste tagsüber wieder der Sonne Platz. Der Nordföhn bringt Sturmböen von 70 bis 110 km/h – Frühlingsgefühle kommen somit trotz «milden» 14 Grad nur an windgeschützten Orten auf.

Legende: Klarer Himmel und Nordföhn am Lago Maggiore (Symbolbild vom März 2025). Irene Eichhorn

Am Freitag und Samstag geht es im Tessin mit viel Sonnenschein und 13 bis 17 Grad weiter. Der Nordföhn ist am Freitag nach wie vor kräftig, am Samstag klingt er ab.

Was bisher geschah

Am Mittwoch rauschte die Kaltfront über die Schweiz und brachte auf den Bergen einzelne Orkanböen, im Flachland Windspitzen von 60 bis lokal 100 km/h. Dahinter sanken die Temperaturen markant und es zogen erste Graupelschauer vorbei, sogar Blitz und Donner wurden registriert. Das wichtigste finden Sie im SRFMeteo-Ticker:

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