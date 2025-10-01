Eine Kaltfront bringt am Samstag starken bis stürmischen Wind und Regen.

Im Flachland Böenspitzen von 50 bis 80 km/h, auf den Bergen 90 bis 110 km/h.

Der stärkste Wind dauert vermutlich nur kurz, lokal Sturmschäden sind jedoch möglich.

Das Tiefdruckgebiet «Amy» ist am Mittwoch an der Ostküste Nordamerikas entstanden. Es zieht sehr schnell über den Atlantik liegt am Freitag bei Grossbritannien. Die Kaltfront des Tiefs erreicht am Samstagnachmittag den Jura und zieht bis zum Abend von West nach Ost über die Schweiz.

Neben dem kurzzeitig kräftigen Regen sorgt die Front sowohl auf den Bergen als auch im Flachland für starken bis stürmischen Wind. Mit dem markanten Luftdruckanstieg ist am Samstagabend auch in den nördlichen Alpentälern vorübergehend mit stürmischen Böen zu rechnen.

Legende: Vielleicht sind die stürmischen Verhältnisse nicht so gut «sichtbar»: Es könnte bereits dunkel sein. Fred Podolak

Sinkende Schneefallgrenze

Die Kaltfront zieht relativ schnell vorüber und sorgt deshalb nur kurz für kräftigen Niederschlag. Besonders am Alpennordhang bleibt es in der Nacht auf Sonntag noch länger nass. Mit der Front sinkt die Schneefallgrenze auf 2000 bis 1500 m.