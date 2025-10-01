Eine Kaltfront bringt am Wochenende wahrscheinlich stürmischen Wind und Regen

Das Timing der Front ist noch unklar – möglicherweise zieht sie am Samstagabend auf

Der stärkste Wind dauert vermutlich nur kurz, Sturmschäden sind jedoch möglich

An der Ostküste Nordamerikas entstand am Mittwoch das Tiefdruckgebiet «Amy». Es zieht sehr schnell über den Atlantik und erreicht am Freitag Grossbritannien. Die Kaltfront des Tiefs erreicht folglich die Schweiz.

Da sich das Tief rasant entwickelt, gibt es aktuell noch einige Unsicherheiten. Intensiver Regen und stürmischer Wind sind zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen möglich.

Legende: Vielleicht sind die stürmischen Verhältnisse nicht so gut «sichtbar»: Es könnte bereits dunkel sein. Fred Podolak

Tagsüber ruhig und trocken?

Nach heutigem Stand zieht die Kaltfront am Samstag erst am Abend auf. Zudem überquert sie rasch die Schweiz und die Wetterlage könnte sich auf Sonntag bereits beruhigen. Die Schneefallgrenze sinkt zum Ende des Niederschlags gegen 2000 bis 1500 m.