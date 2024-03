Im Süden am Mittwoch und von Karfreitag bis Ostermontag sehr viel Niederschlag

Im Norden Föhnsturm: vor allem am Dienstag, Karfreitag und Karsamstag

Grosse Schneemengen mit steigender Lawinengefahr am Alpensüdhang

Föhnsturm in den Alpentälern

Auf der Alpennordseite weht in den Tälern in den kommenden Tagen immer wieder stürmischer Föhn. Am Dienstag sowie von Karfreitag bis Karsamstag muss zum Beispiel im Haslital, im Reusstal und im Rheintal mit Böen bis 100 km/h gerechnet werden. Der Föhn greift an diesen Tagen auch weit bis ins Flachland vor, so dürfte die Föhnluft auch den Zürichsee oder den Bodensee erreichen.

Legende: SRF Meteo

Viel, sehr viel Niederschlag im Süden

Im Süden setzt der Regen im Laufe des Dienstags ein. Am Mittwoch regnet es teils intensiv und anhaltend. Am Gründonnerstag gibt es eine kurze Regenpause mit etwas Sonnenschein, bevor es von Karfreitag bis Ostermontag erneut nass wird. Es fällt nochmals anhaltend und ergiebig Regen. Mit einer oft hohen Schneefallgrenze kommt ein Grossteil des Niederschlags in den Abfluss. Es muss mit Hochwasser, Murgängen und Erdrutschen gerechnet werden.

Legende: Am Alpensüdhang fallen bis am Mittwochabend bereits rund 80 mm Niederschlag. SRF Meteo

Schnee

Die Schneefallgrenze liegt bis am Gründonnerstag in einem Bereich von 1000 bis 1500 m, ab Freitag zwischen 1500 und 2000 m. Das heisst oberhalb von 1500 bis 2000 m muss mit grösseren Schneemengen und steigender Lawinengefahr gerechnet werden.