Am Donnerstagnachmittag kommt verbreitet Schneefall auf und es gibt im Flachland bis Freitag 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee.

Im westlichen Mittelland steigt die Schneefallgrenze mit kräftigem Südwestwind vorübergehend auf 1300 bis 1800 Meter an.

In den westlichen bis zentralen Alpen kommen bis Samstagvormittag 60 bis 80 Zentimeter Neuschnee zusammen und die Lawinengefahr steigt an.

Legende: Neuschnee bis Samstagvormittag SRF Meteo

Im Laufe des Donnerstags zieht das Tief «Caetano» aus Westen über die Schweiz und führt zunächst eine Warmfront zu uns. Dabei kommt ab Mittag verbreitet Schneefall auf.

Vorübergehend ansteigende Schneefallgrenze

Durch die einfliessende Warmluft steigt im Westen die Schneefallgrenze vorübergehend auf 1300 bis 1800 Meter an. Ausserdem kommen in der Romandie starke bis stürmische Böen auf. So regnet es in der Westschweiz in den Neuschnee, bevor die Schneefallgrenze in der Nacht wieder bis ins Flachland sinkt.

Legende: Bis etwa in das Berner Mittelland steigt die Schneefallgrenze (SFG) aus Westen vorübergehend an. SRF Meteo

In den zentralen und östlichen Regionen kommt die Warmluft nicht an. Im Gegenteil: Mit schwacher Bise stellt sich eine sogenannte Gegenstromlage ein und es schneit durchgehend. Dabei kommen 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee zusammen.

Aprilwetter im November

Am Freitag liegen wir unter labiler Höhenkaltluft. Dadurch erwartet uns wechselhaftes Schauerwetter, das im Flachland nur noch stellenweise Schnee- oder Graupelschauer bringt. Am Alpennordhang schneit es weiter und es gibt bis Samstagmorgen insgesamt 60 bis 80 Zentimeter Neuschnee, im Kanton Graubünden weniger. Dabei steigt die Lawinengefahr an.