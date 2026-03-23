Wind : Am Mittwoch im Norden Durchzug einer Kaltfront mit Sturmböen.

: Am Mittwoch im Norden Durchzug einer Kaltfront mit Sturmböen. Schnee : Ab Mittwochabend einige Schneeschauer bis ins Flachland. Am Alpennordhang bis Freitagmittag zwischen 30 und lokal 80 cm Neuschnee.

: Ab Mittwochabend einige Schneeschauer bis ins Flachland. Am Alpennordhang bis Freitagmittag zwischen 30 und lokal 80 cm Neuschnee. Frost : Ab Donnerstag kalt, in den Nächten auch im Flachland frostig.

: Ab Donnerstag kalt, in den Nächten auch im Flachland frostig. Weiterhin Frühling: Im Süden mit kräftigem Nordföhn.

Turbulenter Mittwoch

Am Mittwochmittag und -nachmittag zieht eine Kaltfront über die Alpennordseite hinweg. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1200 bis 700 m. Am Abend folgen aus Norden einige Schneeschauer bis etwa 400 m. Der Wind dreht mit Durchzug der Front von Südwest auf Nordwest und bringt im Flachland und in den Alpentälern Sturmböen von 70 bis lokal 100 km/h. Auf den Bergen gibt es 100 bis 120 km/h.

Am Donnerstag und Freitag winterlich

In den Voralpen und am Alpennordhang fällt bis Freitagvormittag häufig Schnee – es kommen voraussichtlich 30 bis lokal 80 cm Neuschnee zusammen. Es muss mit Verkehrsbehinderungen und einem deutlichen Anstieg der Lawinengefahr gerechnet werden.

Legende: Am meisten Neuschnee gibt es am Alpennordhang vom Berner Oberland an ostwärts. SRF Meteo

Im Flachland ziehen vor allem am Donnerstag einige Schneeschauer vorüber, lokal sind Blitz und Donner möglich. Bei einem kräftigen Schauer sind zwischendurch winterliche Strassenverhältnisse möglich. Länger weiss bleibt es unterhalb von etwa 600 m aber wahrscheinlich nicht.

Legende: Zwischen Schneeschauern zeigt sich auch mal der blaue Himmel (Symbolbild vom April 2021). Sylvia Michel

Kalte Nächte mit Frost

Bereits in der Nacht auf Donnerstag kühlt es im Flachland gegen den Gefrierpunkt ab. In der Nacht auf Freitag gibt es verbreitet leichten Frost.

Legende: In den Nächten von Donnerstag auf Freitag und von Freitag auf Samstag wird es frostig. SRF Meteo

Noch kälter wird es in der teils klaren Nacht auf Samstag: Es kühlt auf -1 bis -5 Grad ab.

Frühlingswetter im Süden

Südlich der Alpen kommt das Winterwetter nicht an. Am Donnerstag machen Wolkenreste tagsüber wieder der Sonne Platz. Der Nordföhn bringt Sturmböen von 70 bis 90 km/h – Frühlingsgefühle kommen somit trotz «milden» 14 Grad nur an windgeschützten Orten auf.

Legende: Klarer Himmel und Nordföhn am Lago Maggiore (Symbolbild vom März 2025). Irene Eichhorn

Am Freitag und Samstag geht es mit viel Sonnenschein und 13 bis 17 Grad weiter. Der Nordföhn ist am Freitag nach wie vor kräftig, am Samstag klingt er ab.

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