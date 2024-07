Per E-Mail teilen

Legende: Eine Regenzelle entlädt sich über dem Monte Tamaro/TI. Daniel Schuler

Auf der Vorderseite eines Gewittertiefs über Frankreich entstehen bereits am Donnerstagabend lokal kräftige Gewitter. Nach einer etwas ruhigeren Phase ziehen im Laufe der Nacht aus Westen neue Gewitterlinien auf. Am Freitag bleibt es gewitterhaft, es ziehen weitere Staffeln mit kräftigen Regengüssen und Gewittern von Südwest nach Nordost. In den Abendstunden folgt aus Nordwesten eine Kaltfront. Dahinter nimmt das Unwetterpotential allmählich ab.

Legende: In der ganzen Schweiz können Gewitter rauftreten. SRF Meteo

Es ist kaum möglich, die Zugbahnen der Gewitter im Voraus zu bestimmen. Klar ist lediglich, dass es in vielen Regionen Blitz und Donner geben wird.

Hagelgefahr

Die Gewitter können stellenweise Hagel bringen. Dabei besteht insbesondere auf der Alpensüdseite auch die Gefahr von grosskörnigem Hagel.

Sturmböen

Im Umfeld der Gewitter drohen Böen von 60 bis 90 km/h, lokal auch mehr. Zudem wird es vor allem am Jurasüdfuss auch abseits der Gewitter windig: Der Joran bläst am Nachmittag und Abend ebenfalls mit Windspitzen um 70 km/h.

Grosse Regenmengen

Die Gewitter können lokal viel Regen in kurzer Zeit bringen. Bereits ein einzelnes Gewitter kann mit Mengen von 20 bis 30 Millimetern (mm) die Kanalisation an den Anschlag bringen und zu kleineren Überschwemmungen führen. Ziehen im Laufe des Tages mehrere kräftige Gewitter über dieselbe Region, sind grosse Regenmengen mit der Gefahr von Überschwemmungen, Erdrutschen und blockierten Verkehrswegen zu befürchten.

Legende: Lokal grosse Regenmengen, unweit davon scheint die Sonne. Hans Siegenthaler

Wo die Gewitterlinien am meisten Regen bringen, ist nach wie vor nicht im Detail klar. Möglicherweise wird ein Dorf von den Unwettern getroffen, das Nachbardorf bleibt mehr oder weniger verschont.

Legende: Grosse Regenmengen vor allem im Tessin und angrenzenden Regionen SRF Meteo

Die grösste Gefahr von grossen Regenmengen besteht hier: