Heute gibt es im Flachland teilweise ein Wintermezzo

Heute Vormittag bringt eine Warmfront aus Westen erneut Schneefall und auch im Flachland vorübergehend winterliche Strassenverhältnisse.

Am Alpennordhang fallen weitere 5 bis 15 Zentimeter Schnee.

Tagsüber geht der Schnee unterhalb von 800 bis 1300 Metern teilweise in Regen über.

Am Nachmittag zieht der Niederschlag nach Norden weiter, in den Alpen wird es wieder trocken.

Die Lawinensituation bleibt weiterhin kritisch.

Es gab 50 bis 100 Zentimeter Neuschnee in den Alpen

Seit Sonntagabend schneite es in den Alpen kräftig und beinahe pausenlos.

Legende: Münster/VS: Rund ein Meter Neuschnee im Goms. Monika Muff

Vielerorts kamen zwischen einem halben und einem ganzen Meter Neuschnee zusammen. Stellenweise gab es noch mehr, im Tessin sowie in Mittel- und Südbünden meist etwas weniger.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Die Schneehöhe im Vergleich zur längjährigen Norm für diese Jahreszeit – es fiel viel Schnee. Bildquelle: SRF Meteo. 1 / 2 Legende: Die Schneehöhe im Vergleich zur längjährigen Norm für diese Jahreszeit – es fiel viel Schnee. SRF Meteo

Bild 2 von 2. Deutlich weniger Schnee gab es im Oberengadin. Bildquelle: SRF Meteo. 2 / 2 Legende: Deutlich weniger Schnee gab es im Oberengadin. SRF Meteo Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Pause, danach wieder zeitweise Schneefall

Gestern Abend klangen die Schneefälle in den Alpen ab. Danach war es über Nacht für ein paar Stunden trocken. In den Morgenstunden breitet sich heute aber wieder aus Westen Schneefall aus, auch im Flachland sind vorübergehend winterliche Strassenverhältnisse möglich. Tagsüber steigt die Schneefallgrenze allmählich auf 800 bis 1300 Meter, nur in der Nordostschweiz bleibt sie tiefer. In den Alpen muss nicht mit mehr als 5 bis 15 Zentimetern Neuschnee gerechnet werden – und im Laufe des Nachmittags zieht das Niederschlagsband nach Norden weg.

Legende: 17. Februar: Grosse Lawinengefahr in Adelboden/BE. Kathrin Wunderle

Von Donnerstag bis zum Wochenende ziehen weitere Störungen mit Schnee und Regen vorüber, dazu bläst auf den Bergen zeitweise starker Wind mit Sturmböen. Die Schneefallgrenze sinkt zunächst auf 1000 bis 800 Meter, am Samstag steigt sie gegen 1300 Meter. Oberhalb davon können am Alpennordhang über die ganze Zeitspanne weitere 20 bis 60 Zentimeter Schnee fallen.

Angespannte Lawinensituation

Die Lawinengefahr wird für Mittwoch gemäss dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF verbreitet gross, auf Stufe 4 von 5 erwartet.

Legende: Lawinengefahr Prognose für Mittwoch, Bulletin vom 18. Februar 2026 um 08 Uhr Institut für Schnee-und Lawinenforschung SLF

Laut dem Institut für Schnee-und Lawinenforschung SLF bleibt die Lawinensituation auch am Mittwoch kritisch.

Weitere Informationen