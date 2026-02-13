Von Sonntagabend bis Dienstag fällt in den Alpen viel Schnee, zudem weht teils stürmischer Wind.

In der neuen Woche erneut viel Schnee in den Alpen

Von Sonntagabend bis Dienstag in den Alpen vielerorts um 100 cm Neuschnee

Am Montag und Dienstag auf den Bergen stürmisch mit Böen von 90 bis lokal 140 km/h

Ab Montag verbreitet ansteigende Lawinengefahr

Viel Neuschnee am Alpennordhang

In der neuen Woche muss in den Alpen verbreitet mit viel Neuschnee gerechnet werden. Von Sonntagabend bis in die Nacht auf Mittwoch fallen am Alpennordhang und im Wallis 80 bis 120 cm Neuschnee, lokal sogar noch mehr.

Legende: Am meisten Neuschnee wird am Alpennordhang und im Wallis erwartet. SRF Meteo

Schneearme Vorgeschichte Box aufklappen Box zuklappen Legende: In den orange- und rot-eingefärbten Gebieten ist die Schneehöhe für die Jahreszeit unterdurchschnittlich. SRF Meteo Bis vor Kurzem war der Winter fast überall in den Schweizer Bergen aussergewöhnlich schneearm. Verantwortlich dafür waren lange anhaltende Hochdrucklagen. Mittlerweile hat sich die Situation vor allem in den westlichen Bergen jedoch verändert. Dort fiel in den letzten Tagen viel Schnee, im Unterwallis lokal sogar über 100 cm. In den zentralen und östlichen Alpen, speziell in Graubünden, waren die Neuschneemengen viel geringer.

Orkanböen auf den Bergen

Der Schneefall wird von stürmischem Wind begleitet. Auf den Bergen werden am Montag und Dienstag Böenspitzen von 90 bis lokal 140 km/h. Dies wird in den Skigebieten sehr wahrscheinlich zu Einschränkungen im Betrieb der Sessellifte und Gondelbahnen führen. Auch im Flachland wird es Anfang Woche windig mit Böen von 50 bis lokal 80 km/h.

Ansteigende Lawinengefahr

Aufgrund der grossen Neuschneemengen und des stürmischen Windes ist mit grossen Triebschneeansammlungen zu rechnen. In Kombination mit einer schwachen Altschneedecke führt dies mit grosser Wahrscheinlichkeit zu einer Verschärfung der Lawinensituation.