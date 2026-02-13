Von Sonntagabend bis Dienstag fällt in den Alpen viel Schnee, zudem weht teils stürmischer Wind.

In der neuen Woche viel Schnee in den Alpen

Von Sonntagabend bis und mit Dienstag in den Alpen verbreitet 50 bis 100 cm Neuschnee

Am Montag und Dienstag auf den Bergen stürmisch mit Böen von 90 bis lokal 140 km/h

Lawinengefahr steigt am Montag gebietsweise auf gross an

Viel Neuschnee am Alpennordhang und im Wallis

In der neuen Woche muss in den Alpen verbreitet mit viel Neuschnee gerechnet werden. Von Sonntagabend bis in die Nacht auf Mittwoch fallen am Alpennordhang und im Wallis 70 bis 120 cm Neuschnee.

Legende: Am meisten Neuschnee wird am Alpennordhang und im Wallis erwartet. SRF Meteo

Schneearme Vorgeschichte Box aufklappen Box zuklappen Legende: In den orange- und rot-eingefärbten Gebieten ist die Schneehöhe für die Jahreszeit unterdurchschnittlich. SRF Meteo Bis vor Kurzem war der Winter fast überall in den Schweizer Bergen aussergewöhnlich schneearm. Verantwortlich dafür waren lange anhaltende Hochdrucklagen. Mittlerweile hat sich die Situation vor allem in den westlichen Bergen jedoch verändert. Dort fiel in den letzten Tagen viel Schnee, im Unterwallis lokal sogar über 100 cm. In den zentralen und östlichen Alpen, speziell in Graubünden, waren die Neuschneemengen viel geringer.

Orkanböen auf den Bergen

Der Schneefall wird von stürmischem Wind begleitet. Auf den Bergen werden am Montag und Dienstag Böenspitzen von 90 bis lokal 140 km/h. Dies wird in den Skigebieten sehr wahrscheinlich zu Einschränkungen im Betrieb der Sessellifte und Gondelbahnen führen. Auch im Flachland wird es Anfang Woche windig mit Böen von 50 bis lokal 80 km/h.

Ansteigende Lawinengefahr

Aufgrund der grossen Neuschneemengen und des stürmischen Windes steigt die Gefahr von Lawinen an. Das Institut für Schnee und Lawinenforschung, SLF, rechnet damit, dass gebietsweise die Stufe «gross» erreicht wird. Das SLF warnt davor, dass Lawinen im Wallis und am nördlichen Alpenkamm bis in die Täler vorstossen und exponierte Verkehrswege gefährden könnten.