Tief «Goretti» bringt Schnee, im Flachland vorübergehend Regen und vor allem am Freitag stürmischen Wind.

In der Nacht auf Freitag fällt unterhalb von 800 bis 1400 m zunehmend Regen.

fällt unterhalb von 800 bis 1400 m zunehmend Regen. Am Freitag gibt es stürmische Böen und es wird gegen Abend kälter.

gibt es stürmische Böen und es wird gegen Abend kälter. Am Samstag fällt zeitweise bis in tiefste Lagen Schnee, am Alpennordhang schneit es kräftig.

fällt zeitweise bis in tiefste Lagen Schnee, am Alpennordhang schneit es kräftig. Am Sonntag lässt der Wind nach, am Nachmittag auch der Schneefall.

Schneefall auf Achterbahnkurs

Die Schneeschauer werden in der Nacht unterhalb von 800 bis 1400 m mehr und mehr zu Schneeregen und Regen. Lokal ist auch gefrierender Regen möglich. In den Alpentälern, wie zum Beispiel im Rhonetal und im Rheintal, schneit es noch teils länger bis auf den Talboden.

Legende: Die Schneefallgrenze befindet sich auf Achterbahnfahrt. SRF Meteo

Am Freitag befindet sich die Schneefallgrenze bereits wieder im Sinkflug. Am Samstag und Sonntagvormittag schneit es wieder zeitweise bis in tiefste Lagen und am Alpennordhang fällt teils ununterbrochen Schnee.

Legende: Am Alpennordhang örtlich viel Neuschnee. Esther Jufer

Bisher waren die Schneemengen in den Alpen überall deutlich unterdurchschnittlich. Die Skigebiete werden sich über den lange überfälligen Nachschub freuen.

Wind

Am Freitag zieht nördlich der Schweiz Sturmtief «Goretti» vorüber und bringt im Flachland Böen zwischen 60 und 90 km/h, an exponierten Stellen um 100 km/h. Auf den Bergen gibt es Orkanböen mit 120 bis lokal 150 km/h.

Legende: Der Wind dürfte zu grösseren Schneeverwehungen führen. Odi Schmid/Archiv

Im Flachland hat «Goretti» am Freitag seinen Höhepunkt, in den Bergen hingegen bleibt es auch am Samstag stürmisch. Es muss mit grossen Triebschneeansammlungen gerechnet werden. Die Lawinensituation wird sich verschärfen.

Grosse Neuschneemengen

Es gibt bis Sonntag grössere Neuschneemengen in den Bergen, vor allem am Alpennordhang. Besonders viel gibt es im Unterwallis. Dort gibt es von Donnerstag bis Sonntag insgesamt oberhalb von 1500 m 50 bis 110 cm. Auch am Alpennordhang gibt es verbreitet 40 bis 80 cm Neuschnee.

Legende: Zwischen Donnerstag und Sonntag gibt es in den Bergen teils grosse Schneemengen. SRF Meteo

Am Montag bringt eine Warmfront voraussichtlich noch etwas mehr Schnee. Ab Dienstag ist es für einige Tage grösstenteils trocken und allmählich wieder milder.