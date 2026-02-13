Von Sonntagabend bis und mit Dienstag in den Alpen verbreitet 50 bis 100 cm Neuschnee

Am Montag und Dienstag auf den Bergen stürmisch mit Böen von 90 bis lokal 140 km/h

Lawinengefahr ist aktuell in vielen Gebieten der Alpen «gross»

Viel Neuschnee am Alpennordhang und im Wallis

In den Alpen fällt am Montag und Dienstag verbreitet viel Neuschnee. Von Sonntagabend bis in die Nacht auf Mittwoch fallen am Alpennordhang und im Wallis 70 bis 120 cm Neuschnee.

Legende: SRF Meteo

Schneearme Vorgeschichte Box aufklappen Box zuklappen Legende: In den orange- und rot-eingefärbten Gebieten ist die Schneehöhe für die Jahreszeit unterdurchschnittlich. SRF Meteo Bis vor Kurzem war der Winter fast überall in den Schweizer Bergen aussergewöhnlich schneearm. Verantwortlich dafür waren lange anhaltende Hochdrucklagen. Mittlerweile hat sich die Situation vor allem in den westlichen Bergen jedoch verändert. Dort fiel in den letzten Tagen viel Schnee, im Unterwallis lokal sogar über 100 cm. In den zentralen und östlichen Alpen, speziell in Graubünden, waren die Neuschneemengen viel geringer.

Orkanböen auf den Bergen

Der Schneefall wird von stürmischem Wind begleitet. Auf den Bergen werden am Montag und Dienstag Böenspitzen von 90 bis lokal 140 km/h erwartet. Dies wird in den Skigebieten zum Teil zu Einschränkungen im Betrieb der Sessellifte und Gondelbahnen führen. Auch im Flachland wird es windig mit Böen von 50 bis lokal 80 km/h.

Grosse Lawinengefahr

Aufgrund der grossen Neuschneemengen und des stürmischen Windes ist die Lawinensituation angespannt. Das Institut für Schnee und Lawinenforschung, SLF, warnt heute für viele Gebiete der Alpen oberhalb von 2000 vor «grosser Lawinengefahr». Das SLF informiert, dass Lawinen insbesondere im Wallis und am nördlichen Alpenkamm bis in die Täler vorstossen und exponierte Verkehrswege gefährden können. Deshalb sollen Sperrungen von Pisten, Strassen und Wanderwegen unbedingt beachtet werden.