Von Sonntagabend bis Montagmittag fielen in den Alpen 20 bis 60 Zentimeter Neuschnee, im Unterwallis lokal noch mehr.

Bis Dienstagabend kommen am Alpennordhang und im Wallis weitere 10 bis 30 Zentimeter zusammen.

Mit starkem bis stürmischen Westwind gibt es grosse Schneeverwehungen und Triebschneeansammlungen.

Die Lawinengefahr ist verbreitet auf Stufe «gross», stellenweise gilt sogar die höchste Warnstufe «sehr gross».

Viel Neuschnee am Alpennordhang und im Wallis

Gesamthaft kommen am Alpennordhang und im Wallis oberhalb von rund 1000 Metern bis Dienstagabend vielerorts zwischen 70 und 120 Zentimetern Neuschnee zusammen. Weniger Neuschnee gibt es in den Tessiner Bergen sowie in Mittel- und Südbünden. Am Dienstag liegt die Schneefallgrenze zwischen 500 und 700 Metern, somit wird es entlang der Voralpen und in den Tälern auch in tieferen Lagen winterlich.

Legende: SRF Meteo

In der Nacht auf Mittwoch gibt es eine kurze Niederschlagspause. Doch schon in den Morgenstunden breiten sich aus Westen neue Schneefälle aus. Von Mittwoch bis Freitag können weitere 15 bis 40 Zentimeter Schnee fallen, die Schneefallgrenze pendelt meist zwischen 800 und 1300 Metern.

Orkanböen auf den Bergen

Der Westwind tobt auf Gipfeln und exponierten Kuppen bis Dienstag mit Sturm- und Orkanböen von 90 bis 140 km/h. Auf Mittwoch wird der Wind eine Spur schwächer. In den Skigebieten muss in exponierten Lagen mit Einschränkungen im Betrieb der Sessellifte und Gondelbahnen gerechnet werden.

Grosse bis sehr grosse Lawinengefahr

Aufgrund der grossen Neuschneemengen und des stürmischen Windes ist die Lawinensituation angespannt. Das Institut für Schnee und Lawinenforschung SLF warnt für viele Gebiete der Alpen vor «grosser Lawinengefahr», in Teilen des Wallis gilt sogar die höchste Warnstufe «sehr gross».

Legende: Lawinengefahr bei Davos/GR Gaudenz Flury

Es sind viele sehr grosse spontane Lawinen zu erwarten. Extrem grosse spontane Lawinen sind möglich. Lawinen stossen vor allem in den typischen Lawinenzügen bis in tiefe Lagen vor. Exponierte Verkehrswege und exponierte Siedlungen sind gefährdet. Von Touren und Variantenabfahrten abseits gesicherter Pisten wird abgeraten.

