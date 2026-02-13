Von Sonntagabend bis Montagmittag fielen in den Alpen 20 bis 60 Zentimeter Neuschnee, im Unterwallis lokal noch mehr.

Von Montagmittag bis Dienstagabend kommen am Alpennordhang und im Wallis weitere 30 bis lokal 70 Zentimeter zusammen.

Mit starkem bis stürmischen Westwind gibt es grosse Schneeverwehungen und Triebschneeansammlungen.

Die Lawinengefahr ist verbreitet auf Stufe gross (4 von 5) und bleibt auch in den kommenden Tagen angespannt.

Viel Neuschnee am Alpennordhang und im Wallis

Gesamthaft kommen am Alpennordhang und im Wallis oberhalb von rund 1000 Metern bis Dienstagabend vielerorts zwischen 70 und 120 Zentimetern Neuschnee zusammen. Weniger Neuschnee gibt es in den Tessiner Bergen sowie in Mittel- und Südbünden. Am Dienstag sinkt die Schneefallgrenze auf 700 bis 500 Meter, somit wird es entlang der Voralpen und in den Tälern auch in tieferen Lagen winterlich.

Legende: SRF Meteo

In der Nacht auf Mittwoch gibt es eine kurze Niederschlagspause. Doch schon in den Morgenstunden breiten sich aus Westen neue Schneefälle aus. Von Mittwoch bis Freitag können weitere 15 bis 40 Zentimeter Schnee fallen, die Schneefallgrenze pendelt meist zwischen 800 und 1300 Metern.

Orkanböen auf den Bergen

Der Westwind tobt auf Gipfeln und exponierten Kuppen bis Dienstag mit Sturm- und Orkanböen von 90 bis 140 km/h. Auf Mittwoch wird der Wind eine Spur schwächer. In den Skigebieten muss in exponierten Lagen mit Einschränkungen im Betrieb der Sessellifte und Gondelbahnen gerechnet werden.

Grosse Lawinengefahr

Aufgrund der grossen Neuschneemengen und des stürmischen Windes ist die Lawinensituation angespannt. Das Institut für Schnee und Lawinenforschung SLF warnt für viele Gebiete der Alpen oberhalb von 2000 vor «grosser Lawinengefahr, Stufe 4 von 5».

Legende: Lawinengefahr bei Davos/GR Gaudenz Flury

Das SLF informiert, dass Lawinen insbesondere im Wallis und am nördlichen Alpenkamm bis in die Täler vorstossen und exponierte Verkehrswege gefährden können. Deshalb sollen Sperrungen von Pisten, Strassen und Wanderwegen unbedingt beachtet werden.

