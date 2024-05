Ob fürs Heuen, für Gartenarbeiten oder fürs Zelten über die Pfingstfeiertage: Viele Leute sehnen sich nach einigen trockenen Tagen. Doch die aktuelle Wetterlage macht uns einen Strich durch die Rechnung. Tiefdruckgebiete mit labiler Höhenkaltluft wirbeln auch in den kommenden Tagen über Westeuropa und bringen in der Schweiz täglich Regengüsse und Gewitter.

Legende: So hätte man es gerne: Heuwetter im Mai 2021. Peter Bumbacher

Zunächst nur stellenweise Regen

Immerhin, das labile Schauerwetter bringt keinen flächigen und dauerhaften Regen. Somit gibt es bis Pfingstmontag täglich Gewinner bei dieser Regen-Lotterie. Insbesondere an Pfingsten (Sonntag) und am Pfingstmontag bleibt es im Flachland und in den inneren Alpen an vielen Orten trocken. Mit etwas Glück kann man im Mittelland sogar zwei recht sonnige und warme Frühlingstage geniessen. Grösser ist die Neigung zu Regengüssen und Gewittern im Jura, in den Voralpen sowie am Alpennordhang.

Legende: So sieht es teilweise aus: Schauerwolke im Mai 2023. Jörg Kratzer

Am Dienstag verbreitet nass

Die lokalen Schauer werden am Dienstag durch flächigen Regen abgelöst. Ein Tief zieht über die Alpen hinweg und bringt voraussichtlich verbreitet und teils kräftigen Regen. Auch für den Rest der kommenden Woche ist keine grundlegende Wetterbesserung in Sicht: Wahrscheinlich geht es mit wechselhaftem Schauerwetter weiter.