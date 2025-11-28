Vorläufig bleibt es relativ mild und meist trocken. Ab dem 4. Advent-Wochenende kommen zwar schwache Störungen näher und in der Weihnachtswoche wird es kühler, für Schnee fehlt aber die Feuchtigkeit.

Obwohl in dieser Woche zeitweise Wolken auftauchen, bringen sie im Norden nur wenig Niederschlag. Zudem bleibt es besonders in der Höhe relativ mild. Auf rund 1500 Metern liegen die Temperaturen um 7 Grad.

Legende: Aktuell ist es besonders in der Höhe milder als für die Jahreszeit üblich. Pünktlich zu den Weihnachtstagen wird es jedoch kühler. ECMWF

In der kommenden Woche gehen die Temperaturen voraussichtlich zurück. Wie viel Niederschlag dabei die Schweiz erreicht, ist zurzeit noch sehr unklar. Es werden zwar einige Tiefdruckgebiete modelliert, deren Zugbahn berechnen die Modelle jedoch noch sehr unterschiedlich. Einzelne Wettersimulationen zeigen über die Weihnachtstage etwas Regen oder Schnee. Diese sind aber deutlich in der Unterzahl.

Legende: Nur wenige Modelle zeigen über die Weihnachtstage etwas Niederschlag, was sich in der berechneten Niederschlags-Abweichung widerspiegelt. ECMWF

Statistisch gesehen sind Weisse Weihnachten im Flachland sowieso selten. In Bern, auf etwa 550 m, liegt im langjährigen Schnitt etwa alle vier Jahre an mindestens einem der Weihnachtstage (24., 25. oder 26. Dezember) Schnee. Für Weisse Weihnachten braucht es eine Kombination aus kalter und feuchter Luft, was dieses Jahr eher unwahrscheinlich ist.

Legende: So stellt man sich Weihnachten vor: tief verschneit. Doch im Flachland ist das eher selten. Martin Mägli

Etwa so würden Weisse Weihnachten aussehen

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. Bretzwil/BL. Bildquelle: Franz Schweizer. 1 / 7 Legende: Bretzwil/BL Franz Schweizer

Bild 2 von 7. Bern. Bildquelle: Jan Geerk. 2 / 7 Legende: Bern Jan Geerk

Bild 3 von 7. Thun/BE. Bildquelle: Martin Mägli. 3 / 7 Legende: Thun/BE Martin Mägli

Bild 4 von 7. Emmental/BE. Bildquelle: Lukas Wyss. 4 / 7 Legende: Emmental/BE Lukas Wyss

Bild 5 von 7. Aeschiried/BE. Bildquelle: Nic Wüthrich. 5 / 7 Legende: Aeschiried/BE Nic Wüthrich

Bild 6 von 7. Bern. Bildquelle: Peter Beutler. 6 / 7 Legende: Bern Peter Beutler

Bild 7 von 7. Appenzell/AI. Bildquelle: Edith Ulmann. 7 / 7 Legende: Appenzell/AI Edith Ulmann Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.