 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Weihnachts-Orakel 2025 Weisse Weihnachten: eher unwahrscheinlich

Vorläufig bleibt es relativ mild und meist trocken. Ab dem 4. Advent-Wochenende kommen zwar schwache Störungen näher und in der Weihnachtswoche wird es kühler, für Schnee fehlt aber die Feuchtigkeit.

Autor: 

28.11.2025, 17:06

Teilen

Obwohl in dieser Woche zeitweise Wolken auftauchen, bringen sie im Norden nur wenig Niederschlag. Zudem bleibt es besonders in der Höhe relativ mild. Auf rund 1500 Metern liegen die Temperaturen um 7 Grad.

Temperaturverlauf bis zum Stephanstag
Legende: Aktuell ist es besonders in der Höhe milder als für die Jahreszeit üblich. Pünktlich zu den Weihnachtstagen wird es jedoch kühler. ECMWF

In der kommenden Woche gehen die Temperaturen voraussichtlich zurück. Wie viel Niederschlag dabei die Schweiz erreicht, ist zurzeit noch sehr unklar. Es werden zwar einige Tiefdruckgebiete modelliert, deren Zugbahn berechnen die Modelle jedoch noch sehr unterschiedlich. Einzelne Wettersimulationen zeigen über die Weihnachtstage etwas Regen oder Schnee. Diese sind aber deutlich in der Unterzahl.

Die Niederschlags-Abweichung zeigt für Nord- und Mitteleuropa deutlich trockene Verhältnisse.
Legende: Nur wenige Modelle zeigen über die Weihnachtstage etwas Niederschlag, was sich in der berechneten Niederschlags-Abweichung widerspiegelt. ECMWF

Statistisch gesehen sind Weisse Weihnachten im Flachland sowieso selten. In Bern, auf etwa 550 m, liegt im langjährigen Schnitt etwa alle vier Jahre an mindestens einem der Weihnachtstage (24., 25. oder 26. Dezember) Schnee. Für Weisse Weihnachten braucht es eine Kombination aus kalter und feuchter Luft, was dieses Jahr eher unwahrscheinlich ist.

Verschneiter Weihnachtsbaum in beleuchtetem Stadtplatz bei Dämmerung.
Legende: So stellt man sich Weihnachten vor: tief verschneit. Doch im Flachland ist das eher selten. Martin Mägli

Etwa so würden Weisse Weihnachten aussehen

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 7. Bretzwil/BL. Bildquelle: Franz Schweizer.
    Kerzen auf verschneitem Tannenbaum bei Nacht.
  • Bild 2 von 7. Bern. Bildquelle: Jan Geerk.
    Luftaufnahme des verschneiten Bundeshauses bei Sonnenuntergang in Bern.
  • Bild 3 von 7. Thun/BE. Bildquelle: Martin Mägli.
    Beleuchteter Weihnachtsbaum auf verschneitem Platz mit historischem Gebäude im Hintergrund.
  • Bild 4 von 7. Emmental/BE. Bildquelle: Lukas Wyss.
    Schneebedeckte Holzhaus mit Lichterketten beleuchtet vor Wald.
  • Bild 5 von 7. Aeschiried/BE. Bildquelle: Nic Wüthrich.
    Rentier im Schnee vor Bergen bei Sonnenschein.
  • Bild 6 von 7. Bern. Bildquelle: Peter Beutler.
    Schneebedeckte Altstadt bei Nacht mit Kirchturm und beleuchteten Häusern.
  • Bild 7 von 7. Appenzell/AI. Bildquelle: Edith Ulmann.
    Verschneite Strasse mit leuchtenden Sternen in der Altstadt bei Nacht.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Weisse Weihnachten

Box aufklappen Box zuklappen

Als Referenzpunkt für unser Orakel gilt der Bundesplatz in Bern. Liegt an mindestens einem der Weihnachtstage (24. bis 26. Dezember) 1 cm Schnee oder mehr, sprechen wir von Weissen Weihnachten.

Meteo, 30.11.25, 19:55 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)