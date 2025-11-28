Obwohl in dieser Woche zeitweise Wolken auftauchen, bringen sie im Norden nur wenig Niederschlag. Zudem bleibt es besonders in der Höhe relativ mild. Auf rund 1500 Metern liegen die Temperaturen um 7 Grad.
In der kommenden Woche gehen die Temperaturen voraussichtlich zurück. Wie viel Niederschlag dabei die Schweiz erreicht, ist zurzeit noch sehr unklar. Es werden zwar einige Tiefdruckgebiete modelliert, deren Zugbahn berechnen die Modelle jedoch noch sehr unterschiedlich. Einzelne Wettersimulationen zeigen über die Weihnachtstage etwas Regen oder Schnee. Diese sind aber deutlich in der Unterzahl.
Statistisch gesehen sind Weisse Weihnachten im Flachland sowieso selten. In Bern, auf etwa 550 m, liegt im langjährigen Schnitt etwa alle vier Jahre an mindestens einem der Weihnachtstage (24., 25. oder 26. Dezember) Schnee. Für Weisse Weihnachten braucht es eine Kombination aus kalter und feuchter Luft, was dieses Jahr eher unwahrscheinlich ist.
Etwa so würden Weisse Weihnachten aussehen
Bild 1 von 7. Bretzwil/BL. Bildquelle: Franz Schweizer.
Bild 2 von 7. Bern. Bildquelle: Jan Geerk.
Bild 3 von 7. Thun/BE. Bildquelle: Martin Mägli.
Bild 4 von 7. Emmental/BE. Bildquelle: Lukas Wyss.
Bild 5 von 7. Aeschiried/BE. Bildquelle: Nic Wüthrich.
Bild 6 von 7. Bern. Bildquelle: Peter Beutler.
Bild 7 von 7. Appenzell/AI. Bildquelle: Edith Ulmann.
Weisse Weihnachten
Als Referenzpunkt für unser Orakel gilt der Bundesplatz in Bern. Liegt an mindestens einem der Weihnachtstage (24. bis 26. Dezember) 1 cm Schnee oder mehr, sprechen wir von Weissen Weihnachten.