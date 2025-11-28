 Zum Inhalt springen

Weihnachts-Orakel 2025 Weisse Weihnachten? Hoffnungsschimmer bleibt

Aktuell ist es mild und trocken, das Wetter bleibt vorerst hochdruckbestimmt. Weisse Weihnachten scheinen in weiter Ferne. Doch Ende nächster Woche könnte es spannend werden.

28.11.2025, 17:06

Statistisch gesehen sind Weisse Weihnachten im Flachland selten. In Bern, auf etwa 550 m, liegt im langjährigen Schnitt etwa alle vier Jahre an mindestens einem der Weihnachtstage (24., 25. oder 26. Dezember) Schnee. Für Weisse Weihnachten braucht es eine Kombination aus kalter und feuchter Luft. Diese Woche ist das Gegenteil der Fall: es ist grösstenteils trocken und teils sehr mild.

Verschneiter Weihnachtsbaum in beleuchtetem Stadtplatz bei Dämmerung.
Legende: So stellt man sich Weihnachten vor: tief verschneit. Doch im Flachland ist das eher selten. Martin Mägli

Anfang Dezember liefern lediglich Langfristmodelle eine erste Einschätzung, ob es eher warm oder kalt, bzw. eher trocken oder nass wird. Inzwischen gehen die Vorhersagen der mittelfristigen Wettermodelle bis an Weihnachten.

Chancen intakt

Die Modelle deuten an, dass uns gegen Ende der nächsten Woche Luft mit unterdurchschnittlichen Temperaturen erreichen könnte.

Zwei Grafiken zeigen Temperaturen für 11. und 22. Dezember.
Legende: Jetzt: mild. Ende nächster Woche: vielleicht kühl? Gelborange Farben zeigen überdurchschnittliche Temperaturen, blaue Farben zeigen unterdurchschnittliche Temperaturen. Metmaps

Dies ist lediglich ein einzelner Modelllauf. Für eine zuverlässigere Abschätzung lohnt sich ein Blick auf Ensemble-Vorhersagen. Dabei wird ein Modell zig Mal gerechnet, mit kleinsten Änderungen. Die unterschiedlichen Vorhersagen zeigen schliesslich eine Bandbreite an realistischen Szenarien, in der unten stehenden Grafik blau schraffiert.

Temperaturentwicklung für die nächsten zwei Wochen
Legende: Vielleicht knapp ausreichend kalt für Schneeflocken Ab dem 20. Dezember fliesst voraussichtlich kühlere Luft zu uns. Schneeflocken im Flachland gibt es erst, wenn die Luft auf dieser Höhe -4 Grad oder kühler ist. SRF Meteo

Idealerweise wäre die Luft noch etwas kälter. Zudem muss dann zum richtigen Zeitpunkt auch noch Niederschlag fallen. Die aktuellen Vorhersagen der Mittelfristmodelle sind immerhin Schnee-freudiger als die letzten Langfristmodelle. Deshalb haben wir die Wahrscheinlichkeit für Weisse Weihnachten auf 25 % erhöht.

Etwa so würden Weisse Weihnachten aussehen

  • Bild 1 von 7. Bretzwil/BL. Bildquelle: Franz Schweizer.
    Kerzen auf verschneitem Tannenbaum bei Nacht.
  • Bild 2 von 7. Bern. Bildquelle: Jan Geerk.
    Luftaufnahme des verschneiten Bundeshauses bei Sonnenuntergang in Bern.
  • Bild 3 von 7. Thun/BE. Bildquelle: Martin Mägli.
    Beleuchteter Weihnachtsbaum auf verschneitem Platz mit historischem Gebäude im Hintergrund.
  • Bild 4 von 7. Emmental/BE. Bildquelle: Lukas Wyss.
    Schneebedeckte Holzhaus mit Lichterketten beleuchtet vor Wald.
  • Bild 5 von 7. Aeschiried/BE. Bildquelle: Nic Wüthrich.
    Rentier im Schnee vor Bergen bei Sonnenschein.
  • Bild 6 von 7. Bern. Bildquelle: Peter Beutler.
    Schneebedeckte Altstadt bei Nacht mit Kirchturm und beleuchteten Häusern.
  • Bild 7 von 7. Appenzell/AI. Bildquelle: Edith Ulmann.
    Verschneite Strasse mit leuchtenden Sternen in der Altstadt bei Nacht.
Wir bleiben für Sie am Ball bzw. über den Wetterkarten und liefern Ihnen regelmässig neue Einschätzungen zu Weissen Weihnachten.

Weisse Weihnachten

Box aufklappen Box zuklappen

Als Referenzpunkt für unser Orakel gilt der Bundesplatz in Bern. Liegt an mindestens einem der Weihnachtstage (24. bis 26. Dezember) 1 cm Schnee oder mehr, sprechen wir von Weissen Weihnachten.

Meteo, 30.11.25, 19:55 Uhr

