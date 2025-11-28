Aktuell ist es mild und trocken, das Wetter bleibt vorerst hochdruckbestimmt. Weisse Weihnachten scheinen in weiter Ferne. Doch Ende nächster Woche könnte es spannend werden.

Statistisch gesehen sind Weisse Weihnachten im Flachland selten. In Bern, auf etwa 550 m, liegt im langjährigen Schnitt etwa alle vier Jahre an mindestens einem der Weihnachtstage (24., 25. oder 26. Dezember) Schnee. Für Weisse Weihnachten braucht es eine Kombination aus kalter und feuchter Luft. Diese Woche ist das Gegenteil der Fall: es ist grösstenteils trocken und teils sehr mild.

Legende: So stellt man sich Weihnachten vor: tief verschneit. Doch im Flachland ist das eher selten. Martin Mägli

Anfang Dezember liefern lediglich Langfristmodelle eine erste Einschätzung, ob es eher warm oder kalt, bzw. eher trocken oder nass wird. Inzwischen gehen die Vorhersagen der mittelfristigen Wettermodelle bis an Weihnachten.

Chancen intakt

Die Modelle deuten an, dass uns gegen Ende der nächsten Woche Luft mit unterdurchschnittlichen Temperaturen erreichen könnte.

Legende: Jetzt: mild. Ende nächster Woche: vielleicht kühl? Gelborange Farben zeigen überdurchschnittliche Temperaturen, blaue Farben zeigen unterdurchschnittliche Temperaturen. Metmaps

Dies ist lediglich ein einzelner Modelllauf. Für eine zuverlässigere Abschätzung lohnt sich ein Blick auf Ensemble-Vorhersagen. Dabei wird ein Modell zig Mal gerechnet, mit kleinsten Änderungen. Die unterschiedlichen Vorhersagen zeigen schliesslich eine Bandbreite an realistischen Szenarien, in der unten stehenden Grafik blau schraffiert.

Legende: Vielleicht knapp ausreichend kalt für Schneeflocken Ab dem 20. Dezember fliesst voraussichtlich kühlere Luft zu uns. Schneeflocken im Flachland gibt es erst, wenn die Luft auf dieser Höhe -4 Grad oder kühler ist. SRF Meteo

Idealerweise wäre die Luft noch etwas kälter. Zudem muss dann zum richtigen Zeitpunkt auch noch Niederschlag fallen. Die aktuellen Vorhersagen der Mittelfristmodelle sind immerhin Schnee-freudiger als die letzten Langfristmodelle. Deshalb haben wir die Wahrscheinlichkeit für Weisse Weihnachten auf 25 % erhöht.

Etwa so würden Weisse Weihnachten aussehen

Bretzwil/BL. Franz Schweizer

Bern. Jan Geerk

Thun/BE. Martin Mägli

Emmental/BE. Lukas Wyss

Aeschiried/BE. Nic Wüthrich

Bern. Peter Beutler

Appenzell/AI. Edith Ulmann

Wir bleiben für Sie am Ball bzw. über den Wetterkarten und liefern Ihnen regelmässig neue Einschätzungen zu Weissen Weihnachten.