Vorläufig bleibt es relativ mild und meist trocken. Am Wochenende tauchen Störungen auf, im Norden sieht es aktuell nach wenig Niederschlag aus.

Obwohl in dieser Woche zeitweise Wolken auftauchen, bringen sie im Norden nur wenig Niederschlag. Zudem bleibt es besonders in der Höhe mild, auf 2000 Metern rund 4 Grad.

Legende: Die berechnete Abweichung der Durchschnittstemperatur für die aktuelle Woche. ECMWF

Für die kommende Woche gehen die Temperaturen voraussichtlich zurück, wie viel Niederschlag tatsächlich die Schweiz erreicht, ist zur Zeit noch sehr unklar. Es werden zwar einige Tiefdruckgebiete modelliert, deren Zugbahn berechnen die Modelle noch sehr unterschiedlich.

Legende: Die berechnete Abweichung der Durchschnittstemperatur für die kommende Woche. ECMWF

Statistisch gesehen sind Weisse Weihnachten im Flachland selten. In Bern, auf etwa 550 m, liegt im langjährigen Schnitt etwa alle vier Jahre an mindestens einem der Weihnachtstage (24., 25. oder 26. Dezember) Schnee. Für Weisse Weihnachten braucht es eine Kombination aus kalter und feuchter Luft.

Legende: So stellt man sich Weihnachten vor: tief verschneit. Doch im Flachland ist das eher selten. Martin Mägli

Chancen für Schnee bestehen

Die Modelle deuten an, dass im Laufe der nächsten Woche wieder vermehrt Tiefdruckgebiete in die Nähe kommen. Unklar ist, ob der Niederschlag tatsächlich die Schweiz erreicht und wie weit hinunter er in Form von Schnee fällt. Deshalb ist zur Zeit die Wahrscheinlichkeit grösser, dass es an Weihnachten im Flachland grün bleibt.

Legende: SRF Meteo

Wir bleiben für Sie am Ball bzw. über den Wetterkarten und liefern Ihnen regelmässig neue Einschätzungen zu Weissen Weihnachten.

Etwa so würden Weisse Weihnachten aussehen

