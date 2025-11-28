Obwohl in dieser Woche zeitweise Wolken auftauchen, bringen sie im Norden nur wenig Niederschlag. Zudem bleibt es besonders in der Höhe mild, auf 2000 Metern rund 4 Grad.
Für die kommende Woche gehen die Temperaturen voraussichtlich zurück, wie viel Niederschlag tatsächlich die Schweiz erreicht, ist zur Zeit noch sehr unklar. Es werden zwar einige Tiefdruckgebiete modelliert, deren Zugbahn berechnen die Modelle noch sehr unterschiedlich.
Statistisch gesehen sind Weisse Weihnachten im Flachland selten. In Bern, auf etwa 550 m, liegt im langjährigen Schnitt etwa alle vier Jahre an mindestens einem der Weihnachtstage (24., 25. oder 26. Dezember) Schnee. Für Weisse Weihnachten braucht es eine Kombination aus kalter und feuchter Luft.
Chancen für Schnee bestehen
Die Modelle deuten an, dass im Laufe der nächsten Woche wieder vermehrt Tiefdruckgebiete in die Nähe kommen. Unklar ist, ob der Niederschlag tatsächlich die Schweiz erreicht und wie weit hinunter er in Form von Schnee fällt. Deshalb ist zur Zeit die Wahrscheinlichkeit grösser, dass es an Weihnachten im Flachland grün bleibt.
Wir bleiben für Sie am Ball bzw. über den Wetterkarten und liefern Ihnen regelmässig neue Einschätzungen zu Weissen Weihnachten.
Etwa so würden Weisse Weihnachten aussehen
Bild 1 von 7. Bretzwil/BL. Bildquelle: Franz Schweizer.
Bild 2 von 7. Bern. Bildquelle: Jan Geerk.
Bild 3 von 7. Thun/BE. Bildquelle: Martin Mägli.
Bild 4 von 7. Emmental/BE. Bildquelle: Lukas Wyss.
Bild 5 von 7. Aeschiried/BE. Bildquelle: Nic Wüthrich.
Bild 6 von 7. Bern. Bildquelle: Peter Beutler.
Bild 7 von 7. Appenzell/AI. Bildquelle: Edith Ulmann.
Weisse Weihnachten
Als Referenzpunkt für unser Orakel gilt der Bundesplatz in Bern. Liegt an mindestens einem der Weihnachtstage (24. bis 26. Dezember) 1 cm Schnee oder mehr, sprechen wir von Weissen Weihnachten.