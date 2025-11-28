Die Langfristprognosen stimmen nicht optimistisch: Schnee bis ins Flachland wird wahrscheinlich eher schwierig.

Statistisch gesehen sind Weisse Weihnachten im Flachland selten. In Bern liegt im langjährigen Schnitt etwa alle vier Jahre an mindestens einem der Weihnachtstage Schnee. In den Bergen ist die Wahrscheinlichkeit natürlich deutlich grösser.

Legende: So stellt man sich Weihnachten vor: Tief verschneit. Doch im Flachland ist das eher selten. Martin Mägli

In Davos/GR beispielsweise gab es in den letzten Jahrzehnten nur im Jahr 2016 einen schneefreien Weihnachtstag. Mit der Klimaerwärmung nimmt die Wahrscheinlichkeit für Weisse Weihnachten vor allem in leicht erhöhten Lagen und im Flachland markant ab.

Erste Einschätzungen

Für Weisse Weihnachten (mindestens 1 cm Schnee am Morgen des 24., 25. oder 26. Dezembers) braucht es eine Kombination aus kalter und feuchter Luft. Für die Vorhersage der perfekten Schnee-Kombination mit herkömmlichen Modellen ist es jetzt noch zu früh.

Langfristmodelle hingegen geben bereits eine Einschätzung, ob es zu warm, zu kalt, zu trocken oder zu nass wird.

Langfristprognose

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Langfristprognose Niederschlag. Die Weihnachtswoche zeigt eine leichte Tendenz in Richtung zu trocken (orange Fläche: 90 bis 100 % der gewöhnlichen Niederschlagsmenge). Bildquelle: ECMWF. 1 / 2 Legende: Langfristprognose Niederschlag Die Weihnachtswoche zeigt eine leichte Tendenz in Richtung zu trocken (orange Fläche: 90 bis 100 % der gewöhnlichen Niederschlagsmenge). ECMWF

Bild 2 von 2. Langfristprognose Temperatur. Zudem soll es wärmer sein als normal (rote Fläche über der Schweiz: 1 bis 3 Grad wärmer, hellrote Fläche: 0 bis 3 Grad). Bildquelle: ECMWF. 2 / 2 Legende: Langfristprognose Temperatur Zudem soll es wärmer sein als normal (rote Fläche über der Schweiz: 1 bis 3 Grad wärmer, hellrote Fläche: 0 bis 3 Grad). ECMWF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Nach den aktuellen Berechnungen des europäischen Prognosezentrums (ECMWF) ist es auf der Alpennordseite in der Weihnachtswoche eher etwas trockener als üblich. Bei den Temperaturen zeigt sich weiterhin ein Trend zu wärmeren Werten. Das ist eine ungünstige Kombination für Schnee bis ins Flachland.

Wir bleiben für Sie am Ball bzw. über den Wetterkarten und liefern Ihnen zunächst sporadisch, später dann regelmässig neue Einschätzungen zu Weissen Weihnachten.

Etwa so würden Weisse Weihnachten aussehen

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. Bretzwil/BL. Bildquelle: Franz Schweizer. 1 / 7 Legende: Bretzwil/BL Franz Schweizer

Bild 2 von 7. Bern. Bildquelle: Jan Geerk. 2 / 7 Legende: Bern Jan Geerk

Bild 3 von 7. Thun/BE. Bildquelle: Martin Mägli. 3 / 7 Legende: Thun/BE Martin Mägli

Bild 4 von 7. Emmental/BE. Bildquelle: Lukas Wyss. 4 / 7 Legende: Emmental/BE Lukas Wyss

Bild 5 von 7. Aeschiried/BE. Bildquelle: Nic Wüthrich. 5 / 7 Legende: Aeschiried/BE Nic Wüthrich

Bild 6 von 7. Bern. Bildquelle: Peter Beutler. 6 / 7 Legende: Bern Peter Beutler

Bild 7 von 7. Appenzell/AI. Bildquelle: Edith Ulmann. 7 / 7 Legende: Appenzell/AI Edith Ulmann Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Weitere Prognosemöglichkeiten zu einem späteren Zeitpunkt

Verschiedene Wettermodelle rechnen mehrmals täglich neue Prognosen für die kommenden 7 bis 14 Tage. Somit können rund zehn Tage vor Weihnachten erste Wetterdetails analysiert werden. So weit im Voraus ändert sich die Prognose oft noch von Berechnung zu Berechnung. Erst wenn – im Idealfall – mehrere verschiedene Modelle wiederholt dieselbe Prognose zeigen, wird es konkret.

rechnen mehrmals täglich neue Prognosen für die kommenden 7 bis 14 Tage. Somit können rund zehn Tage vor Weihnachten erste Wetterdetails analysiert werden. So weit im Voraus ändert sich die Prognose oft noch von Berechnung zu Berechnung. Erst wenn – im Idealfall – mehrere verschiedene Modelle wiederholt dieselbe Prognose zeigen, wird es konkret. Ensembleprognosen versuchen die oben angesprochene Unsicherheit 14 Tage im Voraus zu quantifizieren. Dabei wird dasselbe Modell zu einem Zeitpunkt über 50-mal gerechnet. Mithilfe dieser Prognosen kann sehr gut die Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Prognose eingeschätzt werden.