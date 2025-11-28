Zum 24. Dezember – Heiligabend – wird es kühler. Doch der Niederschlag bleibt mehrheitlich aus. Auf der Alpensüdseite sieht es besser aus, vor allem in erhöhten Lagen.

In den kommenden Tagen geht es mild weiter. Just auf Mittwoch, den 24. Dezember, erreicht uns aber kältere Luft. Die Luft ist wohl gerade kalt genug, dass es knapp für Schneeflocken bis ins Mittelland reichen könnte. Doch es fällt kaum Niederschlag.

Legende: Kühler, aber kaum Niederschlag In den kommenden Tagen bleibt es besonders in der Höhe mild. Pünktlich zu Heiligabend wird es jedoch deutlich kühler. ECMWF

Die nötige Feuchtigkeit fehlt weiterhin in den meisten Berechnungen über die Weihnachtstage. Doch einzelne Schauer sind in der Nacht von Heiligabend auf Weihnachten tatsächlich möglich. Somit bleibt auch ein lokales Schäumchen Neuschnee zu Weihnachten möglich - zum Beispiel in Bern?

Legende: Einige Zentimeter Neuschnee, wie auf diesem Bild, sind im Flachland dieses Jahr so gut wie ausgeschlossen. Martin Mägli

Weisse Weihnachten Box aufklappen Box zuklappen Als Referenzpunkt für unser Orakel gilt der Bundesplatz in Bern. Liegt an mindestens einem der Weihnachtstage (24. bis 26. Dezember) 1 cm Schnee oder mehr, sprechen wir von Weissen Weihnachten.

Schnee auf der Alpensüdseite

Von Heiligabend auf Weihnachten bringt ein Tief vor allem im Tessin und den angrenzenden Alpen Schneefall. Die Schneefallgrenze liegt gemäss aktuellen Prognosen zwischen 500 und 1000 m. Auch in den Tagen zuvor ist es schon stellenweise nass, die Schneefallgrenze liegt aber noch etwas höher.

Legende: Bis und mit Stephanstag gibt es besonders im südlichen Matter- und Saastal, im Simplongebiet sowie im Tessin ab und zu Niederschlag. Metmaps

Natürlicher Kühlschrank

Oft platzt vor den Festtagen der Kühlschrank aus allen Nähten. Mit der kälteren Luft über die Feiertage können die Getränke und Speisen ohne Bedenken im Freien gelagert werden. Die Lufttemperaturen erinnern mit 0 bis 4 Grad an einen leicht unterkühlten Kühlschrank. Die leicht frostigen Nächte könnten wiederum für die eine oder andere Flasche bzw. Speise schädlich sein.