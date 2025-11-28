In den kommenden Tagen geht es mild weiter. Just auf Mittwoch, den 24. Dezember, erreicht uns aber kältere Luft. Die Luft ist wohl gerade kalt genug, dass es knapp für Schneeflocken bis ins Mittelland reichen könnte. Doch es fällt kaum Niederschlag.
Die nötige Feuchtigkeit fehlt weiterhin in den meisten Berechnungen über die Weihnachtstage. Doch einzelne Schauer sind in der Nacht von Heiligabend auf Weihnachten tatsächlich möglich. Somit bleibt auch ein lokales Schäumchen Neuschnee zu Weihnachten möglich - zum Beispiel in Bern?
Weisse Weihnachten
Als Referenzpunkt für unser Orakel gilt der Bundesplatz in Bern. Liegt an mindestens einem der Weihnachtstage (24. bis 26. Dezember) 1 cm Schnee oder mehr, sprechen wir von Weissen Weihnachten.
Schnee auf der Alpensüdseite
Von Heiligabend auf Weihnachten bringt ein Tief vor allem im Tessin und den angrenzenden Alpen Schneefall. Die Schneefallgrenze liegt gemäss aktuellen Prognosen zwischen 500 und 1000 m. Auch in den Tagen zuvor ist es schon stellenweise nass, die Schneefallgrenze liegt aber noch etwas höher.
Natürlicher Kühlschrank
Oft platzt vor den Festtagen der Kühlschrank aus allen Nähten. Mit der kälteren Luft über die Feiertage können die Getränke und Speisen ohne Bedenken im Freien gelagert werden. Die Lufttemperaturen erinnern mit 0 bis 4 Grad an einen leicht unterkühlten Kühlschrank. Die leicht frostigen Nächte könnten wiederum für die eine oder andere Flasche bzw. Speise schädlich sein.
Ein Blick in die Statistik
Statistisch gesehen sind Weisse Weihnachten im Flachland selten. In Bern, auf etwa 550 m, liegt im langjährigen Schnitt etwa alle vier Jahre an mindestens einem der Weihnachtstage (24., 25. oder 26. Dezember) Schnee.