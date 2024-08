Mal Sonnenschein pur, mal Weltuntergangstimmung: Für seine 733 Jahre zeigt sich die Schweiz ziemlich lebhaft, zumindest was das Wetter anbelangt. Am heutigen 1. August sind «Feuerwerke» bestimmt keine Mangelware - die Gewitter halten uns regelrecht auf Trab. Aber wie war das eigentlich damals, im Jahre 1891 am ersten offiziellen Geburtstagsfest der Schweiz? Wir haben uns auf Spurensuche gemacht.

Legende: Bern/BE Auf dem Bundeshausplatz tobten sich heute Kinder und Gewitter gemeinsam aus. Marianne Binggeli

Erste Bundesfeier vor der Kaltfront

Vor 133 Jahren fand die erste offizielle Geburtstagsparty, sprich Bundesfeier statt. Ähnlich wie heute befand sich die Schweiz damals in einer feuchten und schaueranfälligen Südwestströmung. Im Raum Jura lag eine Kaltfront, blieb zunächst noch stationär und zog dann in den Abendstunden Richtung Osten los. Im Mittelland reichte es tagsüber noch für wenig Sonnenschein, am Säntis und Pilatus blieb es ganztags wolkenverhangen. Niederschlag viel weniger häufig als heute. Trotzdem waren im Osten und Süden ein paar schwache, lokale Gewitter mit dabei, wie zum Beispiel in Wernetshausen/ZH und in Brissago/TI.

Der diesjährige Geburtstag zeigte sich so:

1 / 5 Legende: Altnau/TG Im Turgau startete der 1. August 2024 mit bezauberndem Morgenrot. Markus Wäger 2 / 5 Legende: Zürich/ZH Tagsüber zogen aus Westen wiederholt teilweise kräftige Gewitter vorbei. René Schnoz 3 / 5 Legende: Schwellbrunn/AR In Gewitternähe zeigten sich spektakuläre Wolkenformen, wie zum Beispiel Asperitas-... Jasmin Martin-Keller 4 / 5 Legende: Schenkon/LU ... oder Mammatus-Wolken über dem Sempachersee. Yvonne Estermann 5 / 5 Legende: Romanshorn/TG Schliesslich erreichten die Schauer auch den Osten der Schweiz. Markus Stoffel

Überwiegend stark bewölkt und zeitweise regnerisch war es im Tessin und in Sils, wo die Temperatur am Nachmittag so tief lag, dass es schneite. Überhaupt war die Luft damals deutlich kühler. Im Mittelland erreichten die Höchstwerte 16 bis 21 Grad, heute liegen wir teils mehr als 10 Grad darüber.

Nasskalter und unbeständiger August 1891

In den Annalen des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie lässt sich zum August 1891 folgendes Zitat finden:

Der diesjährige August bot für unser Land [...] im grossen Ganzen das unfreundliche Bildnis eines nasskalten, unbeständigen Sommermonats. Die heitere und trockene Witterung hielt meistens nur 1 bis 2 Tage an und wurde dann stets wieder durch Niederschläge unterbrochen [...]

Im Schnitt war es im damaligen August 1 bis 2 Grad zu kalt. Grund für das unbeständige Wetter waren regelmässige Vorstösse kalter Luft aus dem hohen Norden, welche vom Atlantik her über den Kontinent zogen. Interessant ist, dass uns bisher auch in diesem Jahr ähnliche Wetterlagen den vielen Niederschlag brachten.