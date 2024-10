Am Sonntagmorgen, 28. Oktober 2012 sorgte ein markanter Kaltlufteinbruch für einen sehr frühen Wintereinbruch. Verbreitet lag im Norden bereits am Morgen Schnee, im Mittelland nur wenige Zentimeter, in leicht erhöhten Lagen zum Beispiel am Zürichberg oder in Beromünster/LU, waren es über 10 cm. Am Tag darauf schneite es noch weiter, so dass zum Beispiel in St. Gallen mit 33 cm ein neuer Oktoberschneerekord registriert wurde.

1 / 3 Legende: Das Herbstlaub hing noch an den Bäumen, da kam bereits der Bob zum Einsatz. SRF Meteo 2 / 3 Legende: Zu Beginn des Monats war es noch sehr mild gewesen, deshalb wurden sogar blühende Rosen mit Schnee eingedeckt. SRF Meteo 3 / 3 Legende: Die belaubten Sträucher und Äste wurden zum Teil beschädigt. SRF Meteo

Seither sind Wintereinbrüche im Oktober selten geworden. An der Wetterstation St. Gallen wurde ein Jahr später, am 11. Oktober 2013 ein Zentimeter Schnee registriert, seither nicht mehr.