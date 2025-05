Die Wettermodelle berechnen für Auffahrt und die folgenden Tage ein Hochdruckgebiet, das sich von den Azoren in Richtung Europa ausbreitet. Das würde bei uns relativ trockene Luft und steigende Temperaturen bedeuten. Position und Intensität des Hochs sind aber noch unsicher.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Rhein bei Schaffhausen. Das Wetter könnte passen für einen Ausflug zu Wasser... Bildquelle: Werner Huber. 1 / 3 Legende: Rhein bei Schaffhausen Das Wetter könnte passen für einen Ausflug zu Wasser... Werner Huber

Bild 2 von 3. Herzlisee Engelberg/OW. ... oder in die Berge. Oberhalb von rund 2000 Metern liegt jedoch zum Teil noch Schnee. Bildquelle: Vinzenz Blum. 2 / 3 Legende: Herzlisee Engelberg/OW ... oder in die Berge. Oberhalb von rund 2000 Metern liegt jedoch zum Teil noch Schnee. Vinzenz Blum

Bild 3 von 3. Beromünster/LU. Traditionellerweise findet in der Zentralschweiz der Auffahrtsumritt statt. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler. 3 / 3 Legende: Beromünster/LU Traditionellerweise findet in der Zentralschweiz der Auffahrtsumritt statt. Keystone/Urs Flüeler Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Vermutlich ist besonders der Auffahrtstag, 29. Mai, auf der Alpennordseite noch eher wechselhaft mit einigen Schauern. Im Westen und Süden scheint schon häufiger die Sonne. Ab Freitag setzt sich voraussichtlich mehrheitlich trockenes Wetter durch.

Sommertage sind möglich

Ein relativ klarer Trend zeichnet sich bei den Temperaturen ab: Es geht aufwärts! Während im Tessin bereits am Auffahrtstag die Sommermarke von 25 Grad geknackt werden könnte, braucht es im Norden noch etwas Geduld. Möglicherweise liegen die 25 Grad am Wochenende von 31. Mai und 1. Juni drin.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Bildquelle: SRF Meteo. 1 / 2 Legende: SRF Meteo

Bild 2 von 2. Bildquelle: SRF Meteo. 2 / 2 Legende: SRF Meteo Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Auffahrt so spät wie fast nie Box aufklappen Box zuklappen Auffahrt oder Christi Himmelfahrt findet 40 Tage nach Ostern statt. Deshalb ist das Datum variabel. Dieses Jahr ist die Feier so spät wie fast nie, das spätmöglichste Datum ist der 3. Juni.

Blick ins nahe Ausland

Hochsommerwetter gibt es voraussichtlich auf der Iberischen Halbinsel: In Spanien könnte es am Wochenende nach Auffahrt verbreitet über 30 Grad heiss werden. Ziemlich warm und sonnig, so sieht das Wetter auch in weiten Teilen Frankreichs und Italiens aus. Eher etwas unbeständig und auch weniger warm wird es voraussichtlich im Osten sowie im Norden von Europa.