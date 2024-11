1. Sonne

Ab Freitag scheint in den Bergen ausnahmslos die Sonne. Es hat kaum eine Wolke am Himmel. Eine Wetteränderung ist frühestens am Montag möglich.

Legende: Davos/GR Goldener Herbst trifft auf Winter. Gilbert Zellweger

2. Schnee

In den Bergen ist vielerorts etwas Schnee vom letzten Wochenende übrig geblieben. Am Donnerstag kommt in hohen Lagen ab 1500 bis 2000 m nochmals Neuschnee dazu. Am meisten Neuschnee gibt es am östlichen und zentralen Alpennordhang, wir erwarten etwa 20 bis 40 cm. Einige Wintersportanlagen sind bereits offen.

3. Fernsicht

Die Luftfeuchtigkeit auf den Gipfeln ist sehr tief. Damit ist die Fernsicht top.

4. Nebelmeer

Das Flachland liegt unter teils zähem Nebel oder Hochnebel. Da schaut man lieber von oben darauf. Die Nebelobergrenze sinkt dabei ab Freitag täglich um rund 200 m. Aufs Nebelmeer herunterschauen kann man am Freitag ab etwa 1100 m, am Samstag ab etwa 900 m und am Sonntag ab 700 m.

00:07 Video Nebelfall am Hohen Kasten, 13. November, Werner Gantenbein Aus Meteo Zusatzmaterial vom 13.11.2024. abspielen. Laufzeit 7 Sekunden.

5. Weniger Frieren

Am Wochenende ist es auf 2000 m mit Höchstwerten um 7 Grad mild. Deutlich mehr ins Schlottern kommt man unter dem Nebel bei 2 Grad.