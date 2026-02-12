 Zum Inhalt springen

Wetter Schweiz Ein Hauch von Winter am Wochenende?

12.02.2026, 16:32

  • Am Samstagabend und Sonntagabend ist Schnee bis ins Flachland möglich.
  • Die Schneemengen dürften bescheiden bleiben.
  • Am Montag regnet es bereits wieder in den Schnee.
Ein Haus im Schnee.
Legende: Reckingen/VS Viel Schnee gab es in den letzten Tagen im Wallis und Berner Oberland. Dort herrscht grosse Lawinengefahr. Barbara Baechler

Kalte Luft am Samstag

Die letzten Tage brachten Schnee. Aber nur in der Höhe und vor allem im Wallis und Berner Oberland. Im Flachland dagegen fühlt es sich bei Höchstwerten um 10 Grad schon eher nach Frühling an. Am Wochenende ist jedoch ein kurzes «Wintermezzo» in Sicht. Am Samstag bringt eine Kaltfront deutlich kühlere Luft. Am Abend sinkt die Schneefallgrenze bis ins Flachland.

Der Verlauf der Schneefallgrenze mit der Zeit. Am Samstagabend sinkt die Schneefallgrenze.
Legende: Am Samstag ist die Schneefallgrenze im freien Fall. SRF Meteo

Der Niederschlag breitet sich am Samstag aus Nordwesten aus. Am Anfang regnet es im Flachland noch meist, Schnee fällt dann vor allem gegen Abend.

Viel Schnee sollte man im Mittelland nicht erwarten. Zum Schlitteln oder Schneemann-Bauen wird es knapp werden.

Eine Karte mit der Neuschnee-Prognose
Legende: Nur wenig Schnee oder teils gar kein Schnee im Flachland. Am Alpennordhang fällt deutlich mehr Schnee. SRF Meteo

Am Sonntag nochmals Flocken?

Am Sonntag ist es tagsüber oft trocken und teils sonnig. Am Abend und in der Nacht auf Montag folgt nochmals Niederschlag. Es kann dabei zunächst Schneeflocken bis ganz nach unten geben. Am Montag regnet es jedoch im Flachland bereits wieder. Der wenige Schnee bleibt daher voraussichtlich nicht lange liegen.

Zwei Bobs auf einer Wiese mit wenig Schnee.
Legende: Rumrutschen auf einem Schnee-Gras-Gemisch: Am Sonntag vielerorts möglich. Töby Imhof

Meteo, 12.02.2016, 12:50 Uhr, SRF 1

