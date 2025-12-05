Eine Haloart reihte sich neben die andere.

Ob mit Ski oder Snowboard, wer am Gemsstock/UR unterwegs war, hatte Glück. Am Freitag bot sich der Blick auf ein wunderschönes Halo-Phänomen.

Über 10 Halo-Arten konnte man am Himmel sehen. Rene Fritschi

Mit entsprechender Beschriftung. Rene Fritschi

Der 10. Halo ist hier zu sehen: oben, der Zirkumzenitalbogen. Kurt Elmiger

So weit das Auge reicht. Paul Degonda

Auch hier: wunderschön. Brigitte Scherzinger

Gibt es mehr als fünf Halo-Arten zusammen, spricht man von einem Halo-Phänomen.

So entstehen Halos

Halos entstehen beim Zusammenspiel von Sonnenlicht und Eiskristallen. Die Eiskristalle kommen in Wolken vor. Im Sommer findet man sie oft in Schleierwolken (Cirren), in rund 8 bis 12 km Höhe. Im Winter sind die Eiskristalle deutlich tiefer anzutreffen, etwa über dem Nebel. Trifft das Sonnenlicht auf die Eiskristalle, wird das Licht mehrfach gebrochen und zu uns abgelenkt. Je nachdem teilt sich das Licht auch in seine verschiedenen Farben auf, wie beim Regenbogen.

Auch um den Mond kann es Halos geben. Martin Halasz

Die Farben können variieren. Angelika Schwab

Es braucht spezielle Eiskristalle, damit es funktioniert. Die Eiskristalle müssen regelmässige Formen wie sechseckige Säulen oder sechseckige Plättchen haben. Mit Schneeflocken funktioniert es nicht. Dabei kommt es auf die richtige Temperatur an: Plättchen gibt es bei Temperaturen zwischen 0 und -4 Grad, Säulen bei -5 bis -10 Grad und dann wieder unter -20 Grad. Zwischen -10 und -20 Grad gibt es dagegen meist Schneeflocken und somit keine Halos.

Ein ganzes Sortiment an Halos

Es gibt über 40 Halo-Arten. Von Kreisen über farbige Bögen ist fast alles dabei. Am häufigsten sieht man den 22-Grad-Ring. Halos können das ganze Jahr über entstehen. Oft sieht man sie in den Wintermonaten über der Nebelgrenze.

Die verschiedenen Formen und wie sie entstehen, findet man bei Meteoros mit detaillierter Beschreibung.