Wetternews in Kurzform
Herbststurm «Benjamin»
Der Ticker liefert Aktuelles zum Wetter in der Schweiz und rundherum: spannende Phänomene, Unwetterlagen, Rekordwerte, Einblicke in die Hintergründe der Prognose – und Antworten auf Ihre Fragen.
SRFMeteo
30.09.2025, 11:35
Themen in diesem Liveticker
Böen über 100 km/h im Flachland
Achtung rutschig
Orkanböen sogar im Flachland
Orkanartige Sturmböen in der Nordwestschweiz
Kaltfront naht, im Rheintal noch 20 Grad
161 km/h in der Normandie
118 km/h auf dem Moléson
Umgestürzte Bäume im Jura
Orkanböen in Frankreich
Sturmwarnung