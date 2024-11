Wetterumschwung - Ein Ende des Martini-Sommers in Sicht

Seit vielen Tagen dominiert stabiles Hochdruckwetter, was zu dieser Jahreszeit oft als «Martinisommer» bezeichnet wird. Die Regenfronten blieben uns fern. So geht es noch bis zum Martinstag, am 11. November, weiter. Danach deutet sich ein Wetterumschwung an.