Zu glauben, dass am Wochenende der meteorologische Sommer beginnt, ist bei der aktuellen Wetterlage schwer. Seit Tagen überwiegen vielerorts die Wolken am Himmel, vor allem am Alpennordhang häufen sich die Niederschlagsmengen. Und trotzdem: Es geht bergauf. In der nächsten Woche erwartet die Schweiz gleich mehrere Highlights. So locken da...

... der Sonnenschein : Vor allem am Mittwoch und Donnerstag herrscht ziemlich sonniges Wetter, im Norden wie im Süden.

: Vor allem am Mittwoch und Donnerstag herrscht ziemlich sonniges Wetter, im Norden wie im Süden. ... die Sommerwärme : Am Samstag wird es im Tessin über 20 Grad warm, am Montag dann auch im Mittelland. Ab Mittwoch reicht es voraussichtlich gleich an mehreren Orten für einen Sommertag, mit Höchstwerten über 25 Grad.

: Am Samstag wird es im Tessin über 20 Grad warm, am Montag dann auch im Mittelland. Ab Mittwoch reicht es voraussichtlich gleich an mehreren Orten für einen Sommertag, mit Höchstwerten über 25 Grad. ... und trockene Tage: Ebenfalls um die Wochenmitte ist die Schauerneigung schweizweit am geringsten.

1 / 6 Legende: Erwarteter Sonnenschein Zürich SRF Meteo 2 / 6 Legende: Erwarteter Sonnenschein Lugano SRF Meteo 3 / 6 Legende: Erwartete Höchstwerte Zürich SRF Meteo 4 / 6 Legende: Erwartete Höchstwerte Lugano SRF Meteo 5 / 6 Legende: Erwarteter Niederschlag Zürich SRF Meteo 6 / 6 Legende: Erwarteter Niederschlag Lugano SRF Meteo

Zu verdanken haben wir den kommenden Wetterumschwung einem Hochdruckgebiet über dem Atlantik. Bereits am Wochenende weitet sich das Bodenhoch «Willi» in Richtung der Schweiz aus, die Luft bleibt aber noch ziemlich feucht. Ab Dienstag stabilisiert sich die Luft in allen Höhenlagen, was dem Sommerwetter den Durchbruch verschafft.