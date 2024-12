Zu Beginn der Woche sorgte das kräftige Hoch «Friedrich» mit hohem Luftdruck für viel Sonnenschein. In der zweiten Wochenhälfte erreichen uns die nächsten Regen- und Schneefronten. Dabei sinkt die Schneefallgrenze zumindest zum Teil bis ins Flachland.

Von Sonne pur zu Schnee in 4 Tagen

Die Woche startete am Montag mit dem Hammerhoch «Friedrich» und Sonnenschein für alle. Nur etwa alle ein bis zwei Jahre steigt der Luftdruck in der Schweiz über 1040 Hektopascal. Das letzte Mal war dies genau vor einem Jahr der Fall, am 16. Dezember 2023. Grund dafür ist, dass das Zentrum des Hochdruckgebiets sehr nahe bei der Schweiz liegt.

Legende: Der höchste Luftdruck mit knapp 1041 Hektopascal wurde am Genfer Flughafen am Montagmorgen gemessen. SRF Meteo

Generell wird im Winterhalbjahr ein durchschnittlich höherer Luftdruck erwartet als im Sommerhalbjahr. Bei einer tieferen Lufttemperatur ist auch die Dichte der Luft grösser, was sich auf den Luftdruck auswirkt. Der höchste Luftdruck, der in der Schweiz gemessen wurde, beträgt rund 1048 Hektopascal (hPa). Der durchschnittliche Luftdruck übers ganze Jahr gesehen liegt in der Schweiz bei rund 1018 hPa.

Wetterumstellung Mitte Woche

In der zweiten Wochenhälfte werden atlantische Tiefdruckgebiete wetterbestimmend und verdrängen das Hoch. Nach einer Föhnphase erreicht uns am Donnerstagabend eine Kaltfront.

Legende: Bodenwetterkarte, berechnet für Donnerstag, 19. Dezember Deutscher Wetterdienst (wetter3.de)

Dahinter gelangt aus Nordwesten immer kühlere Luft zur Schweiz. Die Schneefallgrenze sinkt am Freitagmorgen bis auf 500 Meter, jedoch setzt sich bald trockenere Luft durch, so dass fürs Flachland kaum mehr als ein paar Schneeflocken drin liegen.

Legende: Bei einsetzendem Niederschlag am Donnerstag ist die Schneefallgrenze zuerst sehr hoch, sinkt aber dann rasant. SRF Meteo

Im Laufe des Wochenendes fliesst dann eher wieder mildere Luft zur Schweiz. Das Wetter bleibt jedoch tiefdruckbestimmt, zudem kommt kräftiger Wind auf.