Wie diese Woche wieder zu beobachten ist, folgt die Bise oft einem Tagesrhythmus: Nachts ist sie schwach, tagsüber wird sie deutlich stärker. Der Grund dafür liegt in der bodennahen Luft.

In der Nacht kühlt der Boden aus. Die bodennahe Luft wird kälter als die darüberliegende, es bildet sich eine stabile Schichtung. Diese wirkt wie ein Deckel: Der stärkere Wind in der Höhe kommt kaum bis zum Boden durch. Im Mittelland weht die Bise deshalb nachts nur schwach oder gar nicht.

Mit der Sonne ändert sich das am Vormittag. Der Boden erwärmt sich, die Luft wird leichter und beginnt aufzusteigen. Gleichzeitig sinkt kühlere Luft ab. Die Luftschichten vermischen sich. So gelangt der kräftigere Wind aus der Höhe bis an den Boden. Die Bise frischt auf und ist meist am Nachmittag oder frühen Abend am stärksten.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Die Bise gilt generell als eher ungemütlich. Sie bietet aber auch viele Vorzüge. Bildquelle: Stephan Trösch. 1 / 4 Legende: Die Bise gilt generell als eher ungemütlich. Sie bietet aber auch viele Vorzüge. Stephan Trösch

Bild 2 von 4. Sei es beim Wäsche trocknen, . Bildquelle: Peter Zwingli. 2 / 4 Legende: Sei es beim Wäsche trocknen, Peter Zwingli

Bild 3 von 4. ... surfen und segeln, . Bildquelle: Werner Zwahlen. 3 / 4 Legende: ... surfen und segeln, Werner Zwahlen

Bild 4 von 4. ... oder beim Drachen steigen lassen. Bildquelle: Franz Knuchel. 4 / 4 Legende: ... oder beim Drachen steigen lassen. Franz Knuchel Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Oberhalb der bodennahen Inversion verläuft der Tagesgang anders. Dort weht die Bise auch nachts oft weiter und kann sich mit abnehmender Reibung sogar verstärken. Messstationen auf Hügeln oder Bergen zeigen deshalb manchmal nächtliche Spitzen, während es unten im Mittelland ruhig bleibt.

Wie stark der Unterschied zwischen Tag und Nacht ist, hängt auch von der Windstärke ab. Ist die Bise insgesamt sehr kräftig, kann sich die kalte Schicht am Boden kaum bilden. Dann bleibt der Wind auch nachts relativ stark.