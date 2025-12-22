Am Mittwoch bläst die Bise mit voller Kraft. Das Thermometer zeigt zwar leichte Plusgrade an, mit dem starken Wind fühlt es sich deutlich unter null Grad an.

Die nächsten Tage kommt Bise auf. Am stärksten bläst sie am Mittwoch, an Heiligabend. Durch den Windchill-Effekt wird sich die Lufttemperatur von 2 Grad deutlich kälter anfühlen.

Legende: Beim Wind ist die durchschnittliche Windgeschwindigkeit angegeben, die Böen sind stärker. SRF Meteo

Windchill-Effekt Box aufklappen Box zuklappen Differenz zwischen der gemessenen Lufttemperatur und der gefühlten Temperatur bei Wind. Durch den Luftstrom wird die Wärme schneller von der Haut weggeführt, wodurch sich die Kälte intensiver anfühlt. Je stärker der Wind und je tiefer die Temperatur, desto grösser der Effekt.

Beim Spaziergang oder auf dem Weg zur Feier empfiehlt es sich, eine Schicht mehr anzuziehen und möglichst viel Haut zu verstecken. So kann man das Kälteempfinden etwas vermindern.

Legende: Am stärksten bläst die Bise am Mittwoch im westlichen Mittelland, aber auch sonst werden Windspitzen zwischen 22 und 33 Knoten erreicht (entspricht 40 bis 60 km/h). SRF Meteo

Bereits am Donnerstag, am Weihnachtstag, lässt der Wind wieder merklich nach. Voraussichtlich weht die Bise die folgenden Tage nur noch schwach.