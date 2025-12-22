Die nächsten Tage kommt Bise auf. Am stärksten bläst sie am Mittwoch, an Heiligabend. Durch den Windchill-Effekt wird sich die Lufttemperatur von 2 Grad deutlich kälter anfühlen.
Windchill-Effekt
Differenz zwischen der gemessenen Lufttemperatur und der gefühlten Temperatur bei Wind.
Durch den Luftstrom wird die Wärme schneller von der Haut weggeführt, wodurch sich die Kälte intensiver anfühlt.
Je stärker der Wind und je tiefer die Temperatur, desto grösser der Effekt.
Beim Spaziergang oder auf dem Weg zur Feier empfiehlt es sich, eine Schicht mehr anzuziehen und möglichst viel Haut zu verstecken. So kann man das Kälteempfinden etwas vermindern.
Bereits am Donnerstag, am Weihnachtstag, lässt der Wind wieder merklich nach. Voraussichtlich weht die Bise die folgenden Tage nur noch schwach.