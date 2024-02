Seit dem Wochenstart brachten zwei Tiefdruckgebiete dem Alpennordhang 20 bis 40 mm Niederschlag. Dabei sank die Schneefallgrenze am Dienstagmorgen gegen 1000 m und so wurden auch Talregionen, wie zum Beispiel in Adelboden/BE auf 1300 m ü.M., angezuckert.

Legende: Adelboden/BE Endlich Winter - auch im Tal Thomas Oesch

Rund 4 cm wurden seit gestern in Adelboden gemessen. In Davos/GR sind seit gestern 7 cm Neuschnee hinzugekommen.

Legende: Davos/GR Endlich Neuschnee Gaudenz Flury

Oberhalb von 1500 m kamen 10 bis 30 cm Neuschnee zusammen. In Hasliberg/BE und am Trübsee/OW auf rund 1800 m ü.M. liegen nun immerhin 24 cm Neuschnee und auch weiter östlich hat es am Alpennordhang einiges an Neuschnee gegeben. Laut den Messungen vom SLF wurden ab etwa 2500 m ü.M. in den Berner Alpen sowie in den Hochalpen der Zentral- und Ostschweiz 40 bis 60 cm Neuschnee registriert. In den Hochalpen liegen insgesamt 100 bis rund 300 cm Schnee, das entspricht in etwa dem langjährigen Durchschnitt.

Legende: Aktuelle Schneehöhen SRF Meteo

In den tieferen Lagen hat es allerdings nach wie vor zu wenig Schnee. Das könnte sich ab Freitag ändern, die Schneefallgrenze liegt zum Wochenende hin bei tieferen 700 bis 1000 m. Nach den aktuellen Unterlagen bekommt aber hauptsächlich der östliche Alpensüdhang grössere Schneemengen ab.