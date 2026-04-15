sonnig und überdurchschnittlich warm bis am Samstag

Kaltfront sorgt für nassen Sonntag

wechselhaftes und eher kühles Aprilwetter ab Montag

Legende: Nach drei Tagen mit Temperaturen über dem langjährigen Mittel (gestrichelte Linie) wird es nächste Woche wieder etwas kühler. SRF Meteo/ECMWF

Die letzten Tage waren grau, vielerorts ab und zu nass. Die Höchstwerte lagen meist im Bereich des langjährigen Mittels. Nun kommen ein paar sonnige und warme Tage. Beidseits der Alpen wird es ab Donnerstag recht sonnig.

Da und dort gibt es Einschränkungen durch Nebel- und Hochnebelfelder, Quellwolken und vor allem am Freitag ausgedehnten Schleierwolken. Mit Temperaturen vielerorts über 20 Grad wird es auch wieder deutlich milder.

Samstag Hopp, Sonntag Flopp

Wir empfehlen alle Outdooraktivitäten am Samstag zu erledigen. Velo putzen, Pneu wechseln oder Keller aufräumen kann man mit gutem Gewissen auf den Sonntag verlegen.

Legende: Spiez/BE Sonnig, aber nicht wolkenlos zeigt sich der Samstag. Stephanie Schmutz

Am Samstag gibt es nämlich viel Sonnenschein für alle, dazu steigen die Temperaturen auf rund 22 Grad im Norden und auf bis zu 24 Grad in den Alpentälern und im Süden. Bereits in der Nacht auf Sonntag nähert sich eine Kaltfront. Sie sorgt für einen nassen Sonntag. Die Temperaturen gehen zurück.

Legende: Almensberg/TG Birnbaum unter grauen Himmel. Anita Heeb

Unterdurchschnittliche Temperaturen in der neuen Woche

Ab Montag wird es voraussichtlich wechselhaft und eher kühl. Neben sonnigen Phasen wird es auch gebietsweise nass, die Höchstwerte liegen im Bereich von 12 bis 15 Grad und die Schneefallgrenze sinkt auf 1500 bis 1000 m – April halt.