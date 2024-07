Nass, nass, Sonnenschein, nass: Zumindest die Pflanzen erfreuen sich im diesjährigen Sommer an reichlich Wasser. In den kommenden Tagen wird es wieder nass, aber auch sonnig-warme Tage stehen auf dem Programm.

Schauerwetter

Zwischen Montag- und Mittwochabend ziehen aus Westen mehrere Fronten über die Schweiz. Im Gepäck haben sie feuchte und leicht kühlere Luft. Während es am Dienstag tagsüber nur lokal und eher über den Bergen nass wird, sind die Schauer am Mittwoch häufiger und verbreitet unterwegs. Die grössten Niederschlagsmengen mit 20 bis 40 mm fallen voraussichtlich über dem zentralen und östlichen Alpennordhang. Am wenigsten nass werden mit Nordwindeinfluss das Tessin und die Bündner Südtäler.

Legende: In der ersten Wochenhälfte sind aus Westen immer mal wieder Schauer unterwegs. Christian Rölli, Thun/BE

Wahrscheinlich besteht erst am Wochenende wieder erhöhtes Schauer- und Gewitterrisiko. Wo und wie häufig es für Schauer oder Gewitter reichen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt aber noch unsicher.

Sonnenschein und Sommerwärme

Bereits viel Sonnenschein und Sommerwärme gibt es am Dienstag im Tessin: Die Höchstwerte erreichen zwischen 26 und 30 Grad. Am Donnerstag und Freitag gelangt die Schweiz vorübergehend unter Hochdruckeinfluss. Damit setzt sich auch auf der Alpennordseite die Sonne durch. Vor allem am Freitag ist vielerorts mit ziemlich sonnigem und warmem Wetter zu rechnen. Im Flachland werden Höchstwerte um 25, im Rhonetal sogar bis zu 28 Grad erwartet.

1 / 4 Legende: Tessin Erwarteter Sonnenschein im Tessin. SRF Meteo 2 / 4 Legende: Voralpen Erwarteter Sonnenschein über den Voralpen. SRF Meteo 3 / 4 Legende: Mittelland Erwartete Höchstwerte im Mittelland. SRF Meteo 4 / 4 Legende: Rhonetal Erwartete Höchstwerte im Rhonetal. SRF Meteo

Wander- und Badiwetter?

Ganz ohne ist das Sonnenscheinwetter am Donnerstag und Freitag jedoch nicht. Trotz kleinem Schauer- und Gewitterrisiko ist in Gipfelhöhe mit starkem, im Flachland mit mässigem Wind aus westlichen Richtungen zu rechnen. Ebenfalls sind die Böden vielerorts in einem sehr feuchten bis nassen Zustand, was die Gefahr von Rutschungen erhöht. Dafür geht gemäss dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) die Hochwassergefahr der meisten Seen und Flüsse zurück. Etwas Vorfreude auf den «Sommerbadiplausch» darf also sein.