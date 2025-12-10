 Zum Inhalt springen

Wolken als Leinwand Bergschatten oben statt unten

Die Sonne steht tief und eine Wolkendecke liegt über uns. Eine solche Konstellation führt nicht nur zu prächtigem Morgen- oder Abendrot, sondern in seltenen Fällen auch zu spektakulären Bergschatten.

10.12.2025, 15:21

Am Mittwochmorgen entstanden zahlreiche fantastische Bilder der Berner Alpen:

Alpen-Leuchttürme

  • Bild 1 von 12. Kehrsatz/BE. Die aufgehende Sonne zeichnet Bergschatten auf die Wolken. Bildquelle: Martin Stadelmann.
    Berner Alpen im Morgenrot mit Bergschatten auf den Wolken.
  • Bild 2 von 12. Bern. Wir waren uns nicht ganz sicher:. Bildquelle: Ralf Pfaff.
    Berner Alpen im Morgenrot mit Bergschatten auf den Wolken.
  • Bild 3 von 12. Wohlen bei Bern/BE. Handelt es sich um... Bildquelle: Edith Marbot .
    Berner Alpen im Morgenrot mit Bergschatten auf den Wolken.
  • Bild 4 von 12. Bern . Scheinwerfer? Bildquelle: Christoph Knoch.
    Berner Alpen im Morgenrot mit Bergschatten auf den Wolken.
  • Bild 5 von 12. Ittigen/BE. Oder vielleicht... Bildquelle: Susi Jansen.
    Berner Alpen im Morgenrot mit Bergschatten auf den Wolken.
  • Bild 6 von 12. Bern . mehrere Leuchttürme? Bildquelle: Fabienne Jost-Schneider.
    Berner Alpen im Morgenrot mit Bergschatten auf den Wolken.
  • Bild 7 von 12. Muri bei Bern/BE. Egal was, egal wie, egal von wo aus,... Bildquelle: Lorenz Held.
    Berner Alpen im Morgenrot mit Bergschatten auf den Wolken.
  • Bild 8 von 12. Rümligen/BE. die Stimmung war wunderschön. Bildquelle: Margrit Rothen .
    Berner Alpen im Morgenrot mit Bergschatten auf den Wolken.
  • Bild 9 von 12. Burgistein/BE . Bildquelle: Thomas Zaugg.
    Berner Alpen im Morgenrot mit Bergschatten auf den Wolken.
  • Bild 10 von 12. Reutigen/BE. Bildquelle: Marisa Jenni.
    Berner Alpen im Morgenrot mit Bergschatten auf den Wolken.
  • Bild 11 von 12. Stettlen/BE. Bildquelle: Rudolf Knoblauch.
    Berner Alpen im Morgenrot mit Bergschatten auf den Wolken.
  • Bild 12 von 12. Amsoldingen/BE. Bildquelle: Sabine Wüthrich .
    Berner Alpen im Morgenrot mit Bergschatten auf den Wolken.
Um zu verstehen, wie dieses Phänomen entsteht, versetzen wir uns in die Perspektive der Kamera. Wir stehen vor dem Berg im Schatten und die tiefstehende Sonne ist für uns noch nicht sichtbar. Über dem Berg sind einige Wolken. Der Horizont hinter dem Berg - in Richtung Sonnenaufgang (Osten) - ist mehr oder weniger wolkenlos. Dort hat die tiefstehende Sonne also freie Bahn.

Grafik mit Bergen, Sonne und stilisierter Person.
Legende: Die Sonne steht tief und die Berge werfen ihre Schatten auf die Wolkenschicht über uns. SRF Meteo

Ein Teil der Sonnenstrahlen wird vom Berg aufgehalten, sie beleuchten lediglich die Rückseite der Berge: Ein Schatten entsteht. Dieser Schatten ist für uns auf der Wolkenschicht sichtbar. Je nach Sonnenstand und Standpunkt erhalten wir ein mehr oder weniger verzerrtes Abbild des Bergpanoramas.

Mittagsmeteo, 16.1.25, 13:00 Uhr

