Die Sonne steht tief und eine Wolkendecke liegt über uns. Eine solche Konstellation führt nicht nur zu prächtigem Morgen- oder Abendrot, sondern in seltenen Fällen auch zu spektakulären Bergschatten.

Am Mittwochmorgen entstanden zahlreiche fantastische Bilder der Berner Alpen:

Alpen-Leuchttürme

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 12. Kehrsatz/BE. Die aufgehende Sonne zeichnet Bergschatten auf die Wolken. Bildquelle: Martin Stadelmann. 1 / 12 Legende: Kehrsatz/BE Die aufgehende Sonne zeichnet Bergschatten auf die Wolken. Martin Stadelmann

Bild 2 von 12. Bern. Wir waren uns nicht ganz sicher:. Bildquelle: Ralf Pfaff. 2 / 12 Legende: Bern Wir waren uns nicht ganz sicher: Ralf Pfaff

Bild 3 von 12. Wohlen bei Bern/BE. Handelt es sich um... Bildquelle: Edith Marbot . 3 / 12 Legende: Wohlen bei Bern/BE Handelt es sich um... Edith Marbot

Bild 4 von 12. Bern . Scheinwerfer? Bildquelle: Christoph Knoch. 4 / 12 Legende: Bern Scheinwerfer? Christoph Knoch

Bild 5 von 12. Ittigen/BE. Oder vielleicht... Bildquelle: Susi Jansen. 5 / 12 Legende: Ittigen/BE Oder vielleicht... Susi Jansen

Bild 6 von 12. Bern . mehrere Leuchttürme? Bildquelle: Fabienne Jost-Schneider. 6 / 12 Legende: Bern mehrere Leuchttürme? Fabienne Jost-Schneider

Bild 7 von 12. Muri bei Bern/BE. Egal was, egal wie, egal von wo aus,... Bildquelle: Lorenz Held. 7 / 12 Legende: Muri bei Bern/BE Egal was, egal wie, egal von wo aus,... Lorenz Held

Bild 8 von 12. Rümligen/BE. die Stimmung war wunderschön. Bildquelle: Margrit Rothen . 8 / 12 Legende: Rümligen/BE die Stimmung war wunderschön. Margrit Rothen

Bild 9 von 12. Burgistein/BE . Bildquelle: Thomas Zaugg. 9 / 12 Legende: Burgistein/BE Thomas Zaugg

Bild 10 von 12. Reutigen/BE. Bildquelle: Marisa Jenni. 10 / 12 Legende: Reutigen/BE Marisa Jenni

Bild 11 von 12. Stettlen/BE. Bildquelle: Rudolf Knoblauch. 11 / 12 Legende: Stettlen/BE Rudolf Knoblauch

Bild 12 von 12. Amsoldingen/BE. Bildquelle: Sabine Wüthrich . 12 / 12 Legende: Amsoldingen/BE Sabine Wüthrich Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Um zu verstehen, wie dieses Phänomen entsteht, versetzen wir uns in die Perspektive der Kamera. Wir stehen vor dem Berg im Schatten und die tiefstehende Sonne ist für uns noch nicht sichtbar. Über dem Berg sind einige Wolken. Der Horizont hinter dem Berg - in Richtung Sonnenaufgang (Osten) - ist mehr oder weniger wolkenlos. Dort hat die tiefstehende Sonne also freie Bahn.

Legende: Die Sonne steht tief und die Berge werfen ihre Schatten auf die Wolkenschicht über uns. SRF Meteo

Ein Teil der Sonnenstrahlen wird vom Berg aufgehalten, sie beleuchten lediglich die Rückseite der Berge: Ein Schatten entsteht. Dieser Schatten ist für uns auf der Wolkenschicht sichtbar. Je nach Sonnenstand und Standpunkt erhalten wir ein mehr oder weniger verzerrtes Abbild des Bergpanoramas.

