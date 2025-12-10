Am Mittwochmorgen entstanden zahlreiche fantastische Bilder der Berner Alpen:
Alpen-Leuchttürme
Bild 1 von 12. Kehrsatz/BE. Die aufgehende Sonne zeichnet Bergschatten auf die Wolken. Bildquelle: Martin Stadelmann.
Bild 2 von 12. Bern. Wir waren uns nicht ganz sicher:. Bildquelle: Ralf Pfaff.
Bild 3 von 12. Wohlen bei Bern/BE. Handelt es sich um... Bildquelle: Edith Marbot .
Bild 4 von 12. Bern . Scheinwerfer? Bildquelle: Christoph Knoch.
Bild 5 von 12. Ittigen/BE. Oder vielleicht... Bildquelle: Susi Jansen.
Bild 6 von 12. Bern . mehrere Leuchttürme? Bildquelle: Fabienne Jost-Schneider.
Bild 7 von 12. Muri bei Bern/BE. Egal was, egal wie, egal von wo aus,... Bildquelle: Lorenz Held.
Bild 8 von 12. Rümligen/BE. die Stimmung war wunderschön. Bildquelle: Margrit Rothen .
Bild 9 von 12. Burgistein/BE . Bildquelle: Thomas Zaugg.
Bild 10 von 12. Reutigen/BE. Bildquelle: Marisa Jenni.
Bild 11 von 12. Stettlen/BE. Bildquelle: Rudolf Knoblauch.
Bild 12 von 12. Amsoldingen/BE. Bildquelle: Sabine Wüthrich .
Um zu verstehen, wie dieses Phänomen entsteht, versetzen wir uns in die Perspektive der Kamera. Wir stehen vor dem Berg im Schatten und die tiefstehende Sonne ist für uns noch nicht sichtbar. Über dem Berg sind einige Wolken. Der Horizont hinter dem Berg - in Richtung Sonnenaufgang (Osten) - ist mehr oder weniger wolkenlos. Dort hat die tiefstehende Sonne also freie Bahn.
Ein Teil der Sonnenstrahlen wird vom Berg aufgehalten, sie beleuchten lediglich die Rückseite der Berge: Ein Schatten entsteht. Dieser Schatten ist für uns auf der Wolkenschicht sichtbar. Je nach Sonnenstand und Standpunkt erhalten wir ein mehr oder weniger verzerrtes Abbild des Bergpanoramas.