Von Gewittern über Hochnebel bis zum sonnigen Ausflugswetter
Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
-
Bild 1 von 12. Herisau/AR. Am Samstagabend lagen Gewitter in der Luft und sorgten für tolle Bilder. Am Sonntagmorgen folgte fast schon herbstlich Hochnebel, bevor sich sonniges Ausflugswetter doch durchsetzte. Bildquelle: Luciano Pau.
-
Bild 2 von 12. Ennetbürgen/NW . Ein toller Regenvorhang in der Zentralschweiz. Bildquelle: Sara-Ida Möckli.
-
Bild 3 von 12. Ettiswil/LU. Die Gewitterwolke wurde im Abendlicht wunderschön beleuchtet. Bildquelle: Daniel Schmutz.
-
Bild 4 von 12. Diegten/BL. Wohl das Überbleibsel einer Gewitterwolke. Bildquelle: Ivo Piombini.
-
Bild 5 von 12. Winterberg/ZH. Wolken, denen ein Flugzeug lieber ausweicht. Bildquelle: Helga Fleck.
-
Bild 6 von 12. Luzern . Besonders viel geblitzt hat es in der Region Luzern. Bildquelle: Peter Tophinke.
-
Bild 7 von 12. Signalhorn/GR. Am Sonntagmorgen folgte dann die Herbststimmung zum Sonnenaufgang. Bildquelle: Quirin Sterren.
-
Bild 8 von 12. Wengi/BE. Über den Feldern lag teils Bodennebel. Bildquelle: Tobias Messerli.
-
Bild 9 von 12. Wasen im Emmental/BE. Entlang der Voralpen war es teils auch hochnebelartig bewölkt. Bildquelle: Matthias Schüpbach .
-
Bild 10 von 12. Diavolezza/GR . Doch die Wolken lockerten auf und das Wetter lockte sogleich nach draussen. Bildquelle: Irene Eichhorn.
-
Bild 11 von 12. Rheinau/ZH . Mit sommerlichen Temperaturen lockte auch eine Abkühlung im Wasser. Bildquelle: Anita Heeb.
-
Bild 12 von 12. Hinterkappelen/BE. Auch auf dem Wohlensee war Wassersport angesagt. Bildquelle: Marianne Binggeli.
Ende der BildergalerieZurück zum Anfang der Bildergalerie.