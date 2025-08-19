 Zum Inhalt springen

Wolkenpracht Ob Gewitter oder Hochnebel: Wolken schmücken den Himmel

Am Samstag sorgte das Wetter für eindrückliche Bilder.

Autor: 

19.08.2025, 10:55

Von Gewittern über Hochnebel bis zum sonnigen Ausflugswetter

  • Bild 1 von 12. Herisau/AR. Am Samstagabend lagen Gewitter in der Luft und sorgten für tolle Bilder. Am Sonntagmorgen folgte fast schon herbstlich Hochnebel, bevor sich sonniges Ausflugswetter doch durchsetzte. Bildquelle: Luciano Pau.
    Wolke vor dem Sonnenuntergang, alles schön orange-rot.
  • Bild 2 von 12. Ennetbürgen/NW . Ein toller Regenvorhang in der Zentralschweiz. Bildquelle: Sara-Ida Möckli.
    Blick übers Tal mit Hügeln und Gewitterzellen.
  • Bild 3 von 12. Ettiswil/LU. Die Gewitterwolke wurde im Abendlicht wunderschön beleuchtet. Bildquelle: Daniel Schmutz.
    Orange Gewitterwolke im Abendlicht.
  • Bild 4 von 12. Diegten/BL. Wohl das Überbleibsel einer Gewitterwolke. Bildquelle: Ivo Piombini.
    Walzen ähnliche Wolke vor blauem Himmel.
  • Bild 5 von 12. Winterberg/ZH. Wolken, denen ein Flugzeug lieber ausweicht. Bildquelle: Helga Fleck.
    Flugzeug vor Gewitterwolke.
  • Bild 6 von 12. Luzern . Besonders viel geblitzt hat es in der Region Luzern. Bildquelle: Peter Tophinke.
    Blitz am Nachthimmel.
  • Bild 7 von 12. Signalhorn/GR. Am Sonntagmorgen folgte dann die Herbststimmung zum Sonnenaufgang. Bildquelle: Quirin Sterren.
    Gipfelkreuz bei Sonnenaufgang mit Wolken.
  • Bild 8 von 12. Wengi/BE. Über den Feldern lag teils Bodennebel. Bildquelle: Tobias Messerli.
    Bodennebel über Feld mit Bäumen und Sonnenaufgang.
  • Bild 9 von 12. Wasen im Emmental/BE. Entlang der Voralpen war es teils auch hochnebelartig bewölkt. Bildquelle: Matthias Schüpbach .
    Verschwommene Hügel mit Bäumen im Nebel.
  • Bild 10 von 12. Diavolezza/GR . Doch die Wolken lockerten auf und das Wetter lockte sogleich nach draussen. Bildquelle: Irene Eichhorn.
    Gletscherwelt.
  • Bild 11 von 12. Rheinau/ZH . Mit sommerlichen Temperaturen lockte auch eine Abkühlung im Wasser. Bildquelle: Anita Heeb.
    Malerische Wolken, beliebt sitzend auf SUP auf dem Rhein gleiten, Ausblick von der Rheinbrücke Klosterkirche-Insel.
  • Bild 12 von 12. Hinterkappelen/BE. Auch auf dem Wohlensee war Wassersport angesagt. Bildquelle: Marianne Binggeli.
    Gewässer mit Badegästen umgeben von grünen Bäumen.
