Heftige Gewitter am Dienstagabend in der Schweiz

Nach einem meist sonnigen Tag entwickelten sich am Dienstagnachmittag und -abend über der Schweiz einige kräftige Gewitter mit rund 23'000 Blitzen. Betroffen waren vor allem die Voralpen und der Jura, später auch Gebiete im Flachland.

1 / 6 Legende: Asona/TI Daniel Schuler 2 / 6 Legende: Thun/BE 3...2...1...Nacht! Damian Etter 3 / 6 Legende: Unterlangenegg/BE Janis Gugolz 4 / 6 Legende: Baar/ZG Yvonne Imlig 5 / 6 Legende: Egg/SZ Eveline Helfenstein 6 / 6 Legende: Immensee/SZ Rashmi Seshadri

Da sich die Gewitter nicht sehr schnell bewegten, fielen grosse Regenmengen in kurzer Zeit. Besonders eindrücklich sind die Messwerte von L'Auberson im Waadtländer Jura. Mehrere Gewitterzellen brachten dort in weniger als zwei Stunden über 100 mm Regen. Aber auch die rund 40 mm Regen in nur 30 Minuten in Liestal/BL sind extrem.

Teilweise brachten die Gewitter auch Hagel, so wie beispielsweise in Lausen/BL.