Am Freitag erreichten uns einige Fotos von regenbogenfarbigen Wolken. Es handelt sich dabei um sogenannte Zirkumhorizontalbogen, die bei uns nur im Sommer und um die Mittagszeit zu sehen sind.

Seltene Halo-Art am Himmel

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Zirkumhorizontalbogen

1 / 13 Legende: Ennetmoos/NW Tanja Wagner 2 / 13 Legende: Wilderswil /BE Frank Kantlehner 3 / 13 Legende: Matten bei Interlaken/BE Françoise Hasler-Dul 4 / 13 Legende: Schoried, Alpnach/OW Rosmarie Amstutz 5 / 13 Legende: Sarnen/OW Meinrad Christen 6 / 13 Legende: Interlaken/BE Martin Leuenberger 7 / 13 Legende: Interlaken/BE Eveline Gugler 8 / 13 Legende: Interlaken/BE Christine Huber 9 / 13 Legende: Matten b. Interlaken/BE Murielle Schärer 10 / 13 Legende: Unterseen/BE Ueli Lauener 11 / 13 Legende: Interlaken/BE Lara Heiniger 12 / 13 Legende: Merligen am Thunersee/BE Evi Zeller 13 / 13 Legende: Alpnach Dorf/OW Nicole Zumbühl-Beer

Damit ein solcher Zirkumhorizontalbogen entsteht, muss die Sonne sehr hoch stehen. Es braucht einen Sonnenstand von über 58 Grad, was in der Schweiz nur im Sommer und um die Mittagszeit möglich ist.

Das Sonnenlicht wird dabei an waagrecht schwebenden Eisplättchen in einer Schleierwolke gebrochen und in die Spektralfarben zerlegt. Je nach Ausbreitung der Schleierwolken ist nur ein kleiner Fetzen oder ein ausgedehnter Bogen davon zu erkennen.

Quelle: www.meteoros.de