Trifft das Sonnenlicht in der Luft auf Eiskristalle, können Halos entstehen. Ein spezieller Halo ist der Zirkumhorizontalbogen. Er leuchtet in Regenbogenfarben. Weil die Sonne dafür hoch am Himmel stehen muss, kann man den Zirkumhorizontalbogen nur zwischen Mai und August am Schweizer Himmel beobachten.

Zirkumhorizontalbogen

Zirkumhorizontalbogen bei Tumegl/Tomils in Graubünden. Andreas Rosasco

Sichtung über Tenna/GR. Silvie Schaufelberger

Schwacher Zirkumhorizontalbogen bei Walenstadt/SG. Anita Marthy

Schwacher Zirkumhorizontalbogen bei Züberwangen/SG. Romeo Bruhin

Sarn-Heinzenberg/GR. Lotti Caviezel

Das Sonnenlicht trifft auf waagrecht schwebende Eisplättchen. Das Licht wird dabei gebrochen und teilt sich in die Spektralfarben auf - die Regenbogenfarben entstehen. Für einen Zirkumhorizontalbogen benötigt es viele Eiskristalle mit derselben Ausrichtung. Solche Eiskristalle findet man in hohen Schleierwolken, wie sie am Mittwoch über die Schweiz gezogen sind. Je nach Ausbreitung der Schleierwolken ist nur ein kleiner farbiger Fetzen oder ein ausgedehnter Bogen zu erkennen.

Weitere Informationen zu Halos unter: www.meteoros.de