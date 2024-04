Schlottern am Morgen, schwitzen am Nachmittag – so geht April

In den Morgenstunden gab es am Freitag Temperaturen knapp über dem Nullpunkt. Am Nachmittag zeigten die Thermometer vielerorts um 20 Grad an. Kurz: von kalt zu warm in einem Tag.

Grosse Temperaturanstiege gehören zum April

Die grossen täglichen Temperaturunterschiede haben mit der Aprilsonne zu tun. Tagsüber hat die Sonne bereits knapp 13 Stunden Zeit, Luft und Boden zu erwärmen. Gleichzeitig sind aber auch die Nächte noch lang. Entsprechend kann es in einer klaren Nacht gut abkühlen. Deshalb gibt es immer wieder mal Bodenfrost. Deshalb sind kühle Morgenstunden und warme Nachmittage typisch für den April.

Am Wochenende gilt Zwiebellook light

Das Wetter geht ähnlich weiter. Es wird aber wärmer. Am Samstag liegen die Tiefstwerte zwischen 5 und 9 Grad im Norden und rund 10 Grad im Süden. Am Nachmittag wird es sommerlich mit 24 bis lokal 28 Grad. Am Sonntag beginnen wir den Tag etwas wärmer. Am Nachmittag bleibt es sommerlich warm.