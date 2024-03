Bis Samstagnachmittag bleibt es in den Alpen stürmisch. Hier sehen Sie, wo der Föhnsturm bisher am heftigsten war.

Die Schweiz liegt momentan in einer kräftigen Südföhnströmung. In den Alpentälern brachte der Föhnsturm am Karfreitag bereits Orkanböen bis rund 130 km/h, auf dem Titlis wurde sogar eine Böe mit 159 km/h registriert. Bis am Samstagnachmittag geht es in den Alpen und Voralpen stürmisch weiter. Sogar im angrenzenden Mittelland ist der Föhn teilweise spürbar. In der untenstehenden Tabelle finden Sie die stärksten Böen bis Freitag.